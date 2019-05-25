مفاجأة من الأرصاد بشأن طقس الأحد (بيان رسمي)

كتب: ضياء السقا

في مفاجأة سارة للمواطنين، توقعت هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، الأحد، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا.

وشهدت البلاد اليومين الماضيين، موجة حارة قوية، إذ سجلت محافظات القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، 45 درجة مئوية، وانكسرت الموجة السبت، لتتراجع الحرارة من 7 إلى 8 درجات.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.".

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وكانت الأرصاد قد كشفت عن تعرض البلاد لموجة حارة عنيفة، الأيام الماضية، حيث ارتفعت درجات الحرارة من 5 لـ 6 درجات، وكان الخميس ذروة الموجة، حيث سجل أقصى ارتفاع للحرارة.

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ووصف خبراء الأرصاد، الموجة السابقة بأنها الأقوى حتى الآن، منذ بداية فصل الصيف.

3 نصائح عامة من الأرصاد:

1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري فى الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.

3- زيادة معدلات شرب الماء طوال ساعات الليل للحد من الشعور بالحر أثناء الصيام.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة الأحد:

الصغرى العظمى

القاهرة 20 32

شبين الكوم 20 32

طنطا 19 31

دمنهور 18 28

الإسكندرية 18 27

بلطيم 20 28

مطروح 16 24

السلوم 15 27

سيوة 18 35

بورسعيد 21 26

دمياط 21 26

الزقازيق 19 29

الإسماعيلية 19 30

السويس 22 32

العريش 21 27

رفح 21 27

رأس سدر 22 34

نخل 15 33

نويبع 27 33

طابا 24 33

كاترين 18 31

الطور 23 34

شرم الشيخ 27 38

الغردقة 26 37

مرسى علم 26 35

الفيوم 21 34

بني سويف 22 35

المنيا 22 37

أسيوط 23 38

سوهاج 24 39

قنا 25 40

الأقصر 27 42

أسوان 28 43

أبوسمبل 28 42

الوادي الجديد 27 43

شلاتين 26 35

أبو رماد 25 35

حلايب 24 32

راس حدربة 23 32