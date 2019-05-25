الأرصاد توضح.. هل تتكرر الموجة الحارة الأسبوع الجاري؟

كتبت- عايدة رضوان:

قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المبكر التوقع بشأن تكرار الموجة شديدة الحرارة التي شهدتها البلاد مرة أخرى خلال الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن طقس اليوم السبت سيشهد انخفاضًا بقيم تتراوح بين 5 و6 درجات، على أن يستمر الانخفاض على مدار الـ72 ساعة المقبلة.

وأضاف شاهين- في تصريح لمصراوي- أن درجة الحرارة لن تتجاوز الـ37 في ساعات الذروة، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، على أن تسجل درجات حرارة أقل مساءً.

ويسود اليوم، الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية،...