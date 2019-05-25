محللون: شحنات هواوي من الهواتف قد تنخفض 25% خلال 2019

قال محللون إن شركة هواوي الصينية، التي فُرضت عليها عقوبات أمريكية صارمة، يمكن أن تشهد انخفاضًا في الشحنات بنسبة تصل إلى الربع خلال العام الحالي، وقد تواجه احتمال اختفاء هواتفها الذكية من الأسواق الدولية.

وبحسب شركتي الأبحاث Fubon Research، و Strategy Analytics، فإن شحنات الهواتف الذكية من هواوي – التي أصبحت تحتل المركز الثاني في سوق الهواتف خلف سامسونج – قد تتراجع بين 4% و 24% في عام 2019، إن استمر الحظر.

وقال العديد من الخبراء: إنهم يتوقعون انخفاض شحنات هواوي من الهواتف الذكية خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك بعد أن منعت وزارة التجارة الأمريكية الشركة الصينية من شراء السلع الأمريكية الأسبوع الماضي؛ وسط تصاعد الخلاف التجاري مع الصين.

وينطبق الحظر على السلع والخدمات التي تحتوي على 25% أو أكثر من التقنية أو المواد التي منشؤها الولايات المتحدة، الأمر الذي قد يؤثر على شركات غير أمريكية. وقد أعلنت شركات التقنية الكبرى، مثل: جوجل، وكوالكوم، وبرودكوم، و”أي آر إم” ARM، عن إيقاف الإمدادات والتحديثات عن هواوي.

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وقالت ليندا سوي – مديرة إستراتيجيات الهواتف الذكية اللاسلكية في Strategy Analytics: “قد تختفي هواوي من سوق الهواتف الذكية في أوروبا الغربية خلال العام المقبل، إن فقدت إمكانية الوصول إلى جوجل”. وتتوقع أن تنخفض شحنات هواتف هواوي بنسبة 23% أخرى في العام المقبل، ولكنها تعتقد أن الشركة يمكنها الاستمرار والنجاة بفضل الحجم الهائل للسوق الصيني.

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وتتوقع شركة Fubon Research – التي توقعت من قبل أن تبلغ شحنات هواوي من الهواتف خلال 2019 إلى 258 مليون – أن ينخفض العدد الآن إلى 200 مليون في أسوأ الحالات. هذا؛ وتشكل هواوي ما يقرب من 30% من السوق العالمي من الهواتف الذكية، بحسب شركة أبحاث السوق “آي دي سي” IDC، وقد شحنت خلال العام الماضي 208 ملايين هاتف، أكثر من نصفها خارج الصين.