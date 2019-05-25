تقرير: موظفو سناب شات تجسسوا على المستخدمين

أفاد تقرير إخباري يوم الخميس بأن عددًا من موظفي شركة سناب – المالكة لتطبيق التراسل المصور سناب شات – أساءوا استخدام بعض الأدوات الخاصة بالشركة في التجسس على مستخدمي الخدمة.

وقال موقع “مذربورد” Motherboard: إن الموظفين استخدموا في تجسسهم أدوات تسمح لهم بالوصول إلى بيانات المستخدمين، بما في ذلك: معلومات الموقع، والصور مقاطع الفيديو المحفوظة في حساباتهم، والمعلومات الشخصية، مثل: أرقام الهواتف، وعناوين البريد الإلكتروني.

ونقل الموقع عن أربعة موظفين سابقين، بالإضافة إلى موظف حالي لدى سناب، أن إحدى الأدوات التي استُخدمت في التجسس؛ تُسمى SnapLion، وكانت تُستخدم في الأصل لجمع المعلومات عن المستخدمين بناءً على طلب جهات إنفاذ القانون، أو الأوامر القضائية.

ووفقًا لمصادر Motherboard، فإن ما لا يقل عن قسمين من أقسام سناب كانا يستخدمان أداة SnapLion، وهما: “فريق الإزعاج والإساءة” الذي يتعامل مع قضايا التنمر والمضايقات، وفريق “عمليات العملاء”، الذي يتعامل مع مشكلات المستخدمين.

ومن جانبها، ردت شركة سناب على تقرير موقع Motherboard، وفق ما نقل موقع “سي نت” Cnet، بالقول: إن حماية خصوصية المستخدمين “أمر بالغ الأهمية”.

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وقال متحدث باسم سناب في بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني يوم الجمعة: “أي تصور بأن الموظفين قد يتجسسون على مجتمعنا أمر مقلق للغاية وغير دقيق تمامًا”.

وأضاف المتحدث باسم الشركة: “نحتفظ بقليل من بيانات المستخدم، ولدينا سياسات وضوابط قوية للحد من الوصول الداخلي إلى البيانات الموجودة لدينا، بما في ذلك البيانات الموجودة في الأدوات المصممة لدعم إنفاذ القانون. إن الوصول غير المصرح به من أي نوع يعد انتهاكًا واضحًا لمعايير الشركة في سلوك العمل، وإذا ما اكتشف، فإن عاقبته الإنهاء الفوري”.