شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حظر Huawei من استخدام بطاقات ذاكرة SD فى الأجهزة المستقبلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على ما يبدو أن الأمور تزداد سوءًا لشركة Huawei، حيث تم منع الشركة من أن تكون عضواً فى SD Association، والتى تعرف بـ SDA وهى المجموعة التجارية المسؤولة عن توحيد بطاقات الذاكرة SD وmicroSD، فيما يعنى التغيير فى هذه الحالة أن شركة Huawei لن تكون قادرة على تقديم المنتجات باستخدام العلامة التجارية الرسمية لـ SDA وستستبعد الشركة من المشاركة فى وضع معايير للمضى قدمًا.
وقد أكدت SDA لموقع Engadget أن Huawei قد تم إسقاطها من المجموعة التجارية من أجل الامتثال للطلبات الأخيرة من وزارة التجارة الأمريكية، وهو ما يعد أحدث الضربات التى تلقتها شركة هواوى تبعاً لقرار الحظر الأمريكي.
وبحسب الموقع الأمريكى، فأكدت المؤسسة أنها قامت بهذه الخطوة، فى محاولة منها للاستجابة لقرار الحكومة الأمريكية ووزارة التجارة التى وضعت شركة هواوى برفقة 70 شركة أخرى على قائمة الحظر، مما أدى لفرض قيود فى التعامل معها دون ترخيص مسبق من الحكومة، بالإضافة لأمر تنفيذى وقعه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يحظر التعاون أو شراء معدات من شركات الاتصالات الأجنبية لدواعى أمنية، وقد كانت شركة هواوى على رأس القائمة.
من جهتها علقت شركة هواوى على هذه الخطوة، موضحة أنه جميع مستخدميها الحاليين قادرين حتى الآن على شراء واستخدام بطاقات SD وMicroSD، مع ملاحظة أن هواوى لجأت خلال الفترة الأخيرة، بدمج ذواكرها الخاصة فى بعض منتجاتها، والذى ربما جاء كفعل تجريبى لمحاكاة مثل هذه القرارات.
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