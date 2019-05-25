شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون من MIT يطورون نظام يجعل السيارات ذاتية القيادة تفكر مثل الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة منهم لدمج التفكيرالمنطقى للإنسان فى المركبات ذاتية القيادة، طور باحثين فى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا نظامًا يستخدم خرائط بسيطة وبيانات مرئية لتمكين السيارات بدون سائق من التنقل فى الطرق فى بيئات جديدة ومعقدة.

وبحسب موقع TOI الهندى، يتمتع النظام، على غرار السائقين من البشر، بالقدرة على اكتشاف أى عدم تطابق بين خريطته وتضاريس الطريق، وتحديد ما إذا كان موضعه أو مستشعراته أو موقعه غير صحيح، وذلك لتصحيح مسار السيارة، فيما قال باحثين إن نظام التحكم المستقل "يتعلم" الأنماط التوجيهية للسائقين البشر أثناء تنقلهم فى الطرق فى منطقة صغيرة، باستخدام البيانات فقط من خلاصات كاميرات الفيديو ونظام خريطة عالمى بسيط يشبه نظام تحديد المواقع (GPS).

Advertisements

وقالت دانييلا روس من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا فى الولايات المتحدة "هدفنا هو الوصول إلى القيادة المستقلة من أجل التكيف مع البيئات جديدة"، حيث تتعارض السيارات بدون سائق، على عكس السائقين البشر، مع هذا المنطق الأساسى وتفتقر إلى القدرة على التنقل فى الطرق غير المألوفة باستخدام المراقبة والأدوات البسيطة.

وقال ألكسندر أمينى من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا "مع نظامنا، لا تحتاج إلى التدريب فى كل طريق مسبقًا، يمكنك تنزيل خريطة جديدة للسيارة للتنقل عبر الطرق التى لم يسبق للسيارة السير عليها من قبل"، ووفقًا للبحث، يستخدم النظام نموذجًا للتعلم الآلى يسمى شبكة عصبية تلافيفيه، يشيع استخدامها فى التعرف على الصور، وأثناء التدريب، يراقب النظام ويتعلم كيفية الانتقال من السائق البشرى ويتعلم منه.