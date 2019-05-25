شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوة بخطوة.. كيف تشاهد مباريات امم افريقيا 2019 على قناة تايم سبورت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم، السبت، قناة "تايم سبورت" لنقل مباريات بطولة امم افريقيا 2019 والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخباً لأول مرة فى تاريخ البطولة بدلاً من النظام القديم الذى كان بمشاركة 16 فريقا، وجاء تردد قناة تايم سبورت الفضائى على النايل سات 11449 ومعدل الترميز 27500، بينما التردد الأرضى UHF 32.

ولكن لكى يستطيع أى شخص مشاهدة القناة على التردد الأرضى يجب استقبال بث القناة بشكل مباشر من خلال التليفزيون بدلا من الريسيفر، ونعرض فى السطور التالية خطوة بخطوة كيفية استقبال القناة الأرضية بجودة عالية على جهاز التليفزيون مهما كان نوعه..

** التليفزيونات التقليدية

- يمكنها التقاط تردد القناة عن طريق "الإريال" القديم الذى يوضع أعلى التليفزيون العادى مباشرة، لكن الجودة ستكون ضعيفة.

- يمكن التقاط الصورة بجودة HD من خلال الحصول على جهاز يحول الإشارة من "أنالوج" إلى "ديجيتال"، ويتم توصيل الإريال به، ليخرج منه كابل ثلاثى "أحمر- أصفر -أبيض"، ويتم توصيلها بالتليفزيون.

** الشاشات الحديثة

- يحتاج المستخدم للحصول على جهاز تحويل "أنالوج" إلى "ديجيتال"، يكون متصلا به الإريال الموجود أعلى سطح المنزل أو ما يعرف بـ "UHF Antenna"، حيث سيخرج من هذا الجهاز وصلة HDMI يمكن توصيلها بالتليفزيون.

- إذا كان التليفزيون يدعم التحويل المباشر من "أنالوج" إلى "ديجيتال" دون جهاز خارجى سيحتاج المستخدم أيضا لوجود الإريال الموجود أعلى سطح المنزل أو ما يعرف بـ "UHF Antenna"، ويتم توصيله بالتليفزيون أيضا.

طريقة تشغيل قناة Time Sport** إذا كانت الشاشة تدعم استقبال البث الأرضى الرقمى

- قم بتركيب الهوائى الأرضى "الأريال"، وتوجيهه نحو محطة الإرسال الخاصة بحافظتك.

- وصل الكابل الخاص بالأريال فى المدخل المخصص له بالشاشة RF.

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- ادخل إلى قائمة البحث الخاصة بالتليفزيون أو الشاشة للبحث عن الإرسال الأرضى الرقمى.

- عقب انتهاء البحث، قم بحفظ القناة التى استقبلتها.

** إذا كانت الشاشة لا تدعم استقبال البث الأرضى الرقمى

- يحتاج المستخدم إلى جهاز خاص لتحويل أنالوج إلى ديجيتال، وهو الخاص باستقبال البث الأرضى الرقمى، مع مراعاة أن يكون مدون عليه DVBT" أو "DVBT2"

- ركب الهوائى الأرضى "الأريال" ووجهه نحو محطة الإرسال الخاصة بحافظتك.

- وصل الكابل الخاص بالأريال فى المدخل المخصص له بجهاز الاستقبال RF

- وصل جهاز الاستقبال بالشاشة أو بالتليفزيون العادى عبر كابل ثلاثى أو كابل HDMI

- ادخل إلى قائمة البحث الخاصة بالتلفزيون أو الشاشة، للبحث عن الإرسال الأرضى الرقمي.

- عقب انتهاء البحث، واحفظ القناة التى استقبلتها.