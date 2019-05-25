شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بنظام ذكي .. بوخارست تشهد تحديث شبكة النقل العام بتمويل أوروبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت رومانيا على تمويل من الاتحاد الأوروبي لتحديث شبكة النقل العام في العاصمة بوخارست، بتطوير خطوط الترام بنظام ذكى، وإضافة مزيد من الحافلات الكهربائية.

وقال عمدة المدينة جابرييلا فيريا في بيان صحفي تم توقيع عقود تمويل 11 مشروعا في إطار برنامج التشغيل الاقليمي 2014 – 2020 بقيمة إجمالية 230 مليون يورو تقريبا منها منحة تزيد على 177 مليون يورو.

وذكر البيان، وفقا لموقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري أنه في المجموع، تبلغ قيمة المشروعات الـ 13 المقدمة في إطار البرنامج التشغيلي الإقليمي 272 مليون يورو ، ويبلغ التمويل غير القابل للاسترداد أكثر من 212 مليون يورو.