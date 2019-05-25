تكنولوجيا: شائعات تشير إلى خطط ابل للحصول على شاشات OLED من سامسونج لجهاز MacBook Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت أحدث الشائعات التي جاءت من كوريا إلى أن سامسونج ستكون مورد ابل هذا العام لشاشات OLED التي تقدم لجهاز MacBook Pro المميز بحجم 16 إنش، وأيضاً شاشات OLED لأجهزة الآيباد برو القادمة.

في تسريبات جديدة جاءت عبر موقع The Elec في كوريا أشير إلى أن سامسونج بدأت محادثات مع شركة ابل لتوريد شاشات OLED لجهاز MacBook Pro المميز بحجم 16 إنش، كما تقدم شاشات OLED أيضاً لأجهزة iPad Pro المستقبلية.

ولقد جاءت تسريبات أخرى سابقاً عبر المحلل Ming-Chi Kuo أكد فيها على أن شركة ابل تستعد لتقدم هذا العام جهاز MacBook Pro بحجم 16 إنش أو 16.5 إنش، على أن يأتي هذا الإصدار خلال 2019 بتصميم جديد بشكل كامل، إلا أن تسريبات Kuo لم تأتي بتفاصيل حول تقنية الشاشة المستخدمة في الجهاز أو أي مواصفات أخرى.

كما جاء تقرير أخر من Kuo يشير فيه إلى خطط ابل لإطلاق جهاز MacBook Pro بحجم 15 إنش إلى 17 إنش، والذي يأتي بشاشة مميزة بإضاءة mini-LED في الجهة الخلفية، على أن يقدم هذا الإصدار في 2021، لكن لا يمكن التأكيد ما إذا كان هذا الإصدار هو MacBook Pro محور شائعات اليوم، أو أن ابل لديها خطط أكبر لسلسلة أجهزة MacBook Pro خلال الفترة القادمة.

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وفي تقرير سابق للمحلل Kuo حول أجهزة الآيباد برو، أشير إلى أن ابل ستبدأ الإنتاج الضخم لهذه الإصدارات الجديدة في الربع الأخير من 2019 أو الربع الأول من 2020، إلا أنه لم يقدم تفاصيل حول تقنية الشاشة المستخدمة في هذه الإصدارات، حيث أشار أيضاً إلى خطط ابل لإطلاق أجهزة الآيباد برو بتقنية إضاءة mini-LED الخلفية في الشاشة ما بين 2020 و2021.

يذكر أن ابل أطلقت مؤخراً بشكل مفاجئ الإصدارات الجديدة من أجهزة MacBook Pro التي تأتي بترقية في المعالج المميز بآداء أسرع، مع مادة جديدة مستخدمة في لوحة مفاتيح الأجهزة والتي تعمل بها على تحسين آداء لوحة المفاتيح مقارنة بالإصدارات السابقة، لذا إذا صحت الشائعات في وجودة جهاز MacBook Pro بحجم 16 إنش وشاشة OLED، فمن المتوقع أن تقدم ابل هذا الإصدار في خريف هذا العام.

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