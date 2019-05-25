الشركة المطورة لتطبيق TikTok تعمل على خدمة منافسة لـ Spotify

فاطمة أيت طالب - دبي - TikTok هو واحد من التطبيقات الإجتماعية الأكثر شعبية الآن. إنه يتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو قصيرة من خلال مزامنة الشفاه مع الأغاني وغيرها من الملفات الصوتية الأخرى. لقد أثبت هذا التطبيق أنه ناجح جدًا، ولا سيما في الأسواق الناشئة. يذكر تقرير جديد أن شركة ByteDance الصينية التي تقف وراء تطبيق TikTok تعمل الآن على تطوير خدمة موسيقية منافسة لخدمة Spotify التي تحظى بشعبية كبيرة جدًا في جميع أنحاء العالم.

التقرير الصادر من وكالة الأنباء بلومبورج يفيد أن شركة ByteDance قامت بإنشاء خدمة بث الأغاني المدفوعة الخاصة بها للأسواق الناشئة، وهي الخدمة التي من الواضح أنها ستعمل على التنافس مع خدمة Spotify في تلك الأسواق. تُعد الهند واحدة من الأسواق التي يحظى فيها تطبيق TikTok بشعبية كبيرة جدًا، وتحاول Spotify جاهدة كسب موطئ قدم قوي هناك. لقد قيل بالفعل أنها حصلت على التراخيص اللازمة من أفضل العلامات التجارية المتخصصة في صناعة الموسيقى بالهند.

Advertisements

التطبيق الموسيقي القادم من شركة ByteDance قد لا يحمل اللاحقة TikTok في الإسم. ويقال بأنه سيصل أولاً إلى الأسواق الناشئة حيث لم يتم بعد إطلاق الخدمات الموسيقية الأخرى مثل Spotify و Apple Music. سيشمل منافسيها في بعض تلك الأسواق خدمة QQ Music المجانية التابعة لشركة Tencent بالإضافة إلى موقع اليوتيوب المتاح في جميع أنحاء العالم.

لا يبدو أن ByteDance حصلت على التراخيص اللازمة من العلامات التجارية الرائدة في مجال صناعة الموسيقى بالولايات المتحدة الأمريكية، لذلك قد لا تكون على عجلة من أمرها لإطلاق خدمتها الموسيقية في بلاد العم سام. ومن غير الواضح كم ستكلف الخدمة الموسيقية الخاصة بها، ولكن من المرجح أن تكون أرخص من Spotify.