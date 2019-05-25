Adobe تطلق أخيرًا تطبيق Adobe Premiere Rush على منصة الأندرويد

فاطمة أيت طالب - دبي - يعتبر Adobe Premiere Rush إصدارًا خفيفًا من Adobe Premiere Pro و Adobe Audition يستهدف عشاق تحرير الفيديوهات. أصدرت شركة Adobe لأول مرة تطبيق Adobe Premiere Rush لأنظمة iOS و Windows و MacOS في أواخر العام الماضي. قيل في ذلك الوقت أنه سيتم إصدار التطبيق في نهاية المطاف على منصة الأندرويد كذلك. أخيرًا وبعد طول إنتظار، تم إصدار تطبيق Adobe Premiere Rush على منصة الأندرويد.

قامت شركة Adobe بإنشاء تطبيق Adobe Premiere Rush لتزويد مستخدمي الأجهزة المحمولة بأدوات متقدمة لتحرير الفيديوهات. الفكرة هي أن التطبيق يجب أن يكون قادرًا على تلبية إحتياجات أولئك الذين يريدون فقط إجراء التعديلات البسيطة والمعتادة على اللقطات الخاصة بهم، على الرغم من أن التطبيق يتيح للمستخدمين إجراء بعض التعديلات المتقدمة كذلك.

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على الرغم من أن التطبيق يعتمد على نفس التقنيات التي ستجدها في أدوات التحرير الإحترافية مثل Adobe Premiere Pro، فإن تطبيق Adobe Premiere Rush أسهل في الإستخدام مما يجعله مناسبًا لإجراء التعديلات أثناء التنقل.

ضع في إعتبارك أن نسخة الأندرويد من تطبيق Adobe Premiere Rush لن تعمل على جميع الأجهزة. التطبيق متوافق مع الهواتف الذكية الحديثة إلى حد ما فقط. طالما كان لديك هاتف مثل Galaxy S9 أو OnePlus 6T، فسوف تكون على ما يرام. يوفر Adobe Premiere Rush الوصول الكامل مقابل 9.99 دولار في الشهر أو إشتراك في حزمة Adobe Creative Cloud. يتيح الإصدار المجاني من التطبيق للمستخدمين إستخراج ما يصل إلى ثلاثة مشاريع فقط.