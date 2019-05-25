ترامب يصف Huawei بالخطيرة جدًا، ولكنه لا يستبعد تضمينها في إحدى الصفقات التجارية

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي، فرضت الحكومة الأمريكية حظرًا تامًا على شركة Huawei من خلال منعها عن العمل مع الشركات الأمريكية، مما أجبر شركة جوجل على إلغاء ترخيص Huawei لمنعها من إستخدام خدمات Google Play Services على الأندرويد وحظرها من برنامج Android Q Beta. بعد ذلك، قامت مجموعة من الشركات الأخرى، بما في ذلك ARM و Qualcomm و SD Association بنفس الأمر، مما أزم وضعية الشركة الصينية أكثر.

تخوض الولايات المتحدة والصين حربًا تجارية مستمرة منذ أن بدأت إدارة ترامب في زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة، مما جعل الحكومة الصينية ترد على ذلك من خلال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى الصين.

السبب الرسمي الذي جعل الولايات المتحدة الأمريكية تضع Huawei نصب عينيها هو أن أجهزة الشركة تعرض الولايات المتحدة لخطر التجسس وأن الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة Huawei بشكل مستمر يطيل تعرض الولايات المتحدة الأمريكية لما تُطلق عليه التهديد. حتى قبل هذا الحظر الأخير، كانت شركة Huawei قد إتهمت الحكومة الأمريكية قبل شهرين بإنتقاء شركة Huawei وتدمير سمعتها.

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بعد حدث مع وزارة الزراعة الأمريكية، سأل أحد المراسلين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول حظر Huawei حيث قدم شرحًا غامضًا ومتناقضًا في نفس الوقت جاء فيه : ” Huawei شيء خطير للغاية. نظرتم إلى ما فعلوه من وجهة نظر أمنية، ومن وجهة نظر عسكرية، إنه أمر خطير للغاية. لذلك من الممكن أن يتم إدراج Huawei في نوع من الصفقات التجارية. إذا أبرمنا صفقة، يمكنني أن أتخيل أن Huawei قد يتم تضمينها بشكل ما كجزء من الصفقة التجارية “.

إذا كانت Huawei تمثل تهديدًا أمنيًا كبيرًا بالفعل، فلماذا يذكر ترامب أن Huawei يمكن أن تكون جزءًا من صفقة تجارية مستقبلية؟ عندما تم حظر ZTE، كان ذلك بسبب أدلة فعلية على كسر الحظر التجاري مع إيران. كان من المفترض أن تكون الشركة ممنوعة من مزاولة الأعمال التجارية مع الولايات المتحدة لمدة 7 سنوات، ولكن ZTE توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة على الرغم من توصية الكونجرس بعدم القيام بذلك. تضمنت الصفقة غرامات ضخمة والإمتثال لطلبات الولايات المتحدة لتعديل المسؤولين التنفيذيين داخل ZTE.

على السطح، يضر الحظر الذي فرضته الحكومة الأمريكية على شركة Huawei قطاع الهواتف الذكية بصفة خاصة وقطاع التكنولوجيا بصفة عامة، بينما يزيد من الضغوط على الصين للتوصل إلى صفقة تجارية جديدة. إن إستعداد الرئيس دونالد ترامب لرفع الحظر كجزء من صفقة تجارية يبدو وكأنه وسيلة غير مسؤولة للاستفادة من التفاوض مع الصين بدلاً من حل تهديد أمني مُفترض.