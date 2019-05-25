شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبراء: شبكات التواصل الاجتماعي تصيب المستخدمين باليأس والقلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في الوقت الذي يسرت فيه شبكات التواصل الاجتماعي التواصل بين الأشخاص أكثر من أي وقت مضى، إلا أن الخبراء حذروا من توخي مستخدمي هذه الشبكات الحذر بشأن من يصبح صديقا لهم، حيث يمكن أن ينتشر اليأس والقلق عبر الشبكات الاجتماعية الوثيقة.

وقال تارون باستامبيلاي من جامعة فليندرز في جامايكا:"إن المعنى الرئيسي لذلك هو أنه بدلاً من اللجوء لعلاج المرضى الذين يعانون من الاكتئاب إلى الأدوية أو العلاج النفسي الفردي فقط، يجب أن يبحث الأطباء أيضًا في الشبكات الاجتماعية المباشرة والسياق الاجتماعي الأوسع نطاقًا بما في ذلك تأثيرات الأصدقاء والعائلة والرفاهية في العمل".

وقال الباحثون - في رسالة نشرت في مجلة "لانست" إن التدخلات العلاجية - يمكن أن تشمل تحليل "مجموعات الاكتئاب" وتطوير شبكات اجتماعية أكثر إيجابية وصحية من الأقارب والأصدقاء والزملاء والجيران، إلى جانب الانضمام إلى ناد رياضي أو مجموعة هواية لتوسيع الشبكة الاجتماعية.

وأضافوا :" الآن أكثر من أي وقت مضى، لدينا طرق للاتصال بأشخاص آخرين عبر الإنترنت..يمكن أن تكون مذكراتنا ممتلئة وحياتنا مشغولة، ولكن هل نتواصل بطريقة هادفة أو ضارة عبر هذه الشبكات الاجتماعية ؟ ".

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وأشاروا إلى أن الأطباء قد يحتاجون إلى النظر إلى ما وراء سيكولوجية الفرد والنظر إلى الشبكة الاجتماعية الأوسع له والتأثيرات السلبية أوالإيجابية التي تحدث في محيطه

وحذر الأطباء النفسيون أن مواقع التواصل تعمل علي تفكيك الشبكات الاجتماعية التقليدية - المباشرة للحياة اليومية - مع فقدان الدعم الاجتماعي المرتبط بزيادة "وفيات اليأس" المرتبطة بالكحول، والجرعات الزائدة من الأفيون والانتحار" من أي وقت مضى.