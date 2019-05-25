متجر Snap لنظام لينكس هو متجر جديد ينمو يوماً بعد يوم ويحصل على المزيد من التطبيقات والمزيد من الدعم المستمر من المطورين بشكل دائم.

ولكن بسبب الزيادة المستمرة في عدد التطبيقات قد تختفي بعض التطبيقات أو تفلت منك وهي في العادة تكون تطبيقات هامة ومميزة وستسهل عليك حياتك للغاية، لذا سنقدم لكم اليوم مجموعة من أفضل برامج متجر Snap لنظام لينكس .

كيف تدخل على متجر Snap لنظام لينكس ؟

حتى تتمكن من الدخول إلى متجر Snap يجب عليك أن تقوم بتثبيت Snap Runtime وهو بيئة عمل تسمح للمتجر بأن يعمل بشكل جيد للغاية وللاسف هي لا تأتي مثبتة مسبقاً على أي توزيعة أخرى بإستثناء أوبنتو، لذا قبل أي شيء إن لم تكن تستخدم أوبنتو قم بتثبيت متجر Snap على توزيعتك.

عملية تثبيت المتجر سهلة للغاية مثل اي تطبيق آخر على نظام لينكس، قم بفتح Package Manger ومن ثم قم بتثبيت حزمة Snapd وتفعيلها لتتمكن من الدخول إلى المتجر، أو ببساطة قم بالتحويل إلى توزيعة أوبنتو فهي ممتازة للغاية وتأتي بمتجر Snapd مثبت مسبقاً داخلها.

الآن إلى البرامج :

برنامج NextCloud على متجر Snap لنظام لينكس :

هذا البرنامج يعمل كسيرفر حي موجود على جهازك بديل لسيرفر Dropbox لتخزين الملفات، فهو يمثل كل ما يمثله ويقدمه متجر Snapd من تقديم نظام Sandboxed مغلق على نفسه ومنفصل بنفسه عن النظام لذا لا تقلق من أي اضرار قد تحدث منه على النظام.

يمكنك تثبيت البرنامج من متجر Snapd ولكن لأنه من المفترض أن يعمل على سيرفر يستخدم لينكس لذا لن تجده في متجر Ubuntu للبرامج وستحتاج لتحميله من خلال أي Terminal، ولكن وبينما يكون التطبيق سهل التحميل فلا تدع سهولته تخدعك فعليك أن تعرف مالذي تقوم به ففالنهاية هذا البرنامج مقصود أن يكون سيرفر بديل لذا يجب أن تفهم مالذي تستطيع القيام به.

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لتحميل البرنامج كل ما عليك فعله هو كتابة هذا الأمر

sudo snap install nextcloud

بالرغم من جنون هذا الأمر إلا أنه حقيقة فحزمة مايكروسوفت الخاصة بتطوير البرامج Visual Studio Code متاحة للتحميل على نظام لينكس مفتوح المصدر ويمكنك تحميلها عليه والبدء في تطوير البرامج وتعديل أكوادها من خلال نظام لينكس.

بالطبع البرنامج يدعم الالاف من لغات الترجمة المختلفة ويقدم مجموعة واسعة من المميزات والخواص المختلفة وبما أنه موجود على متجر Snapd الذي يعمل في بيئة مغلقة لذا لن تكون في حاجة إلا القلق بشأن التعارض بينه وبين نظام لينكس الأساسي.

حسناً هذا واحد من أكثر البرامج شهرة بين الاعبين ومحبي الالعاب والدردشة الصوتية فهو يقدم واحدة من أفضل خدمات غرف الدردشة الصوتية الموجودة في عالم الألعاب وهناك الكثير من المميزات الأخرى في البرنامج مثل صنع سيرفرات خاصة بالمستخدم دون الحاجة إلى المشاركة في السيرفرات الموجودة بالفعل.

تثبيت البرنامج سهل للغاية كل ما عليك فعله هو البحث عنه في متجر Ubuntu Software Center بإسمه Discord وتثبيته .

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