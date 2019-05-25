إحصل على تحديث ويندوز 10 1903 الآن أو قم بتثبيته على جهاز آخر...

تحديث ويندوز 10 1903 أصبح آخيراً متاحاً حول العالم لجميع المستخدمين، وهذا ما تقوم مايكروسوفت بإخبار الجميع به، ولكن مثل جميع التحديثات فإنه سيأخذ وقتاً حتى يصل إلى جميع المستخدمين في جميع المناطق والفئات وهذا أمر طبيعي مع تحديثات البرامج المنتشرة مثل الويندوز.

ولكن مع الأسف هذا يعني أنك قد تنتظر بعض الوقت قبل أن تحصل على تحديث ويندوز 10 1903 الآن إن كنت قررت أن تقف في الدور وتنتظر موعدك حتى تحصل على التحديث، ولكن لا تقلق فالآن يمكنك أن تحصل على التحديث بسهولة وبشكل رسمي من موقع مايكروسوفت نفسه.

لتقوم بتثبيت هذه النسخة الثابتة من ويندوز 10 وهي أحدث نسخة في تحديث مايو الجديد سيكون عليك إختيار طريق من إثنين، إما إنتظار وصول التحديث إليك شخصياً عبر Windows Update وإما التوجه إلى الموقع لتقوم بتحميل النسخة الخاصة من التحديث وتثبيتها بشكل يدوي بدلاً من إنتظار الويندوز وهو ما أفضله شخصياً.

في البداية عليك زيارة هذه الصفحة، لتجد التحديث ولتبدأ في تحديث نسختك من النظام الآن.

سيطلب منك الموقع أن تقوم بإختيار إما أن تختار تحديث نظامك الحالي أو تنشأ قرص تحديث خارجي حتى تتمكن من تحديث أي نظام آخر دون الإتصال بالإنترنت أو كما يعرف بـ installation Media ، سنخبركم بالطريقتين ولكن بالطبع الأفضل أن تقوم بصنع هذا القرص والإحتفاظ به للطوارئ.

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فورما تختار Update Now سيقوم الموقع بتحميل ملف صغير يدعى Windows 10 Update Assistant سيبدأ هذا البرنامج في تحميل نسخة الويندوز الخاص بك، بحسب قوة إتصال الإنترنت الخاص بك سيمضي بعض الوقت حتى يتم تحميل التحديث.

بعدما ينتهي تحميل التحديث قم بإزالة أي أقراص وأجهزة تخزين خارجية متصلة بالجهاز ومن ثم إحصل على نسخة خاصة بملفاتك الهامة الموجودة على قرص C وبعد ذلك قم بتشغيل التثبيت حتى يتم تثبيت التحديث الجديد، عملية التثبيت والتحديث نفسها بعيداً عن التحميل قد تأخذ من ساعة إلى 8 ساعات حسب موقع مايكروسوفت الرسمي بحسب قدرة جهازك وقوته.

إنشاء قرص التثبيت الخارجي :

الآن إن لم تكن ترغب في تثبيت التحديث على جهازك الحالي أو إن كنت ترغب في تثبيت النظام بنسخة نظيفة من الصفر سيكون عليك إختيار Download Tool بدلاً من Update Now في هذه الصفحة .

سيقوم هذا بتحميل أداة تدعى Media Creation Tool قم بتشغيلها ومن ثم إختار القرص الذي ترغب في جعله قرص تخزين خارجي للنسخة ويفضل أن يكون اكبر من 4 جيجا على الأقل، كما يمكنك أيضاً تحميل نسخة ISO من هذا التحديث وبالطبع مجاناً.