أدوات جديدة من جوجل للحفاظ على خصوصية المستخدمين

ظهرت أدوات جديدة من جوجل للحفاظ على خصوصية مستخدميها في مؤتمرها الاخير الذي كان في الشهر الماضي.

وجهت هذه الأدوات المختلفة إلى جميع منتجات جوجل المختلفة سواءً كانت البحث الخاص بجوجل ومحرك البحث المعروف الخاص بها أو كانت تطبيقات الأندرويد وباقي أنظمة التشغيل الخاصة بها من الخرائط إلى Gmail وغيرها، قامت جوجل بإطلاق هذه الأدوات الجديدة لتنظيم الحصول على المعلومات الشخصية للمستخدمين لتتمكن من تقديم خدماتها بشكل أفضل وفي نفس الوقت حماية المستخدمين أكثر.

سهولة أكثر في الوصول إلى حسابات جوجل :

بحسب ما قاله Eric Miraglia مدير قسم المنتجات والخصوصية وحماية البيانات في جوجل ” يجب أن نضع ضوابط للخصوصية تكون أكثر سهولة ووضوحاً للمستخدمين ولكي يتمكن المستخدمون من الوصول إلى حساباتهم بنقرة واحدة، منذ سنوات طويلة قدمنا حساب جوجل لتوفير عرض شامل للمعلومات التي إخترت أن تشاركها وتحفظها مع جوجل والآن نأخذ الأمر إلى الخطوة التالية.”

سيتم الآن دمج حساب جوجل الخاص بك بجميع خدمات جوجل التي تستخدمها بشكل أكبر وأكثر كثافة، فسيصبح من السهل لك الآن أن تصل إلى أي خدمة من خدمات جوجل من خلال خدمة آخرى دون الحاجة إلى فتح هذا التطبيق خاصةً أو الموقع الخاص بها، كل ما سيكون عليك فعله هو الضغط على صورة حساب جوجل الشخصية الخاص بك والتي ستظهر في الجزء الايمن في أعلى شاشة جميع برامج ومنتجات جوجل.

سهولة إدارة البيانات مع إضافة أدوات جديدة من جوجل :

في الماضي قدمت جوجل طريقة اسهل للوصول إلى البيانات الخاصة بك مع محرك البحث ولم تكن في الحاجة للخروج من البحث الذي تقوم به لتقوم بمراقبة نشاطك ولتتمكن في التحكم فيه من حذف او غيره، وهذا العام ستقدم جوجل نفس الخدمة بأسلوب مقارب إلى باقي المنتجات حيث سيصبح من الأسهل إدارة بياناتك في الخرائط والمساعد الصوتي ويوتيوب وغيرها.

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التحكم في سجل المواقع وأنشطة الويب تلقائياً:

بدلاً من ان تتوجه إلى شريط البحث الخاص بك لتمسح بيانات بحثك وسجلات المواقع الجغرافية وغيرها من بيانات الأستخدام أصبح الآن يمكنك أن تضع مدة زمنية كما ترغب لتتمكن في حذف كل هذه البيانات بشكل تلقائي، تتراوح هذه المدة الزمنية من 3-18 شهراً حتى تتمكن من الحذف التلقائي.

التصفح الخفي في جميع المنتجات مع أدوات جديدة من جوجل :

واحدة من الخواص التي كانت تجعل إستخدام جوجل كروم مميزاً وخاصاً هو التصفح الخفي الخاص بالمتصفح، يمكنك أن تتصفح الإنترنت وفورما تغلق النافذة سيتم حذف كل البيانات والمعلومات التي قمت بتصفحها دون أي تدخل منك في عملية تلقائية.

هذا التصفح الخفي أو التواجد الخفي على الإنترنت سيكون متاحاً الآن في جميع تطبيقات جوجل وخدماتها المختلفة.