SpaceX تنجح في إطلاق 60 قمرًا إصطناعيًا كجزء من مشروعها الطموح Starlink

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا الأسبوع، قلنا لكم أن شركة SpaceX ستحاول إطلاق 60 قمرًا إصطناعيًا كجزء من مشروع Starlink يوم الخميس. كان هذا في أعقاب عدة تأجيلات وإلغاءات بسبب الطقس والفحوصات الإضافية في اللحظات الأخيرة، ولكن يبدو أن الأمور سارت في النهاية كما هو مخطط لها لأن الصاروخ Falcon 9 لم يحقق إنجازًا مميزًا فحسب، ولكن أيضًا نجح في نشر الأقمار الصناعية.

تم تأكيد ذلك من قبل شركة SpaceX في حسابها الرسمي على شبكة تويتر، في حين أعلن المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، السيد Elon Musk أيضًا أن جميع الأقمار الإصطناعية الـ 60 قد إرتبطت بالإنترنت. وبالنسبة لأولئك الذين لم يسمعوا عن مشروع Starlink من قبل، فهو مشروع تهدف من خلاله شركة SpaceX إلى جلب شبكة الإنترنت إلى جميع أنحاء العالم. لقد سبق أن رأينا كيف قامت شركة مثل الفيسبوك بإستكشاف فكرة إستخدام الطائرات بدون طيار، بينما حاولت شركة جوجل فعل الشيء نفسه ولكن بإستخدام البالونات.

ومع ذلك، تصور الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX، السيد Elon Musk إطلاق ما يصل إلى 12000 قمر إصطناعي كجزء من مشروع Starlink لتغطية كوكب الأرض بالكامل مما يعني جلب شبكة الإنترنت إلى جميع أنحاء الأرض. ومن المتوقع أيضًا أن تعتمد الأقمار الصناعية على الطاقة الشمسية لمواصلة عملها. ويقال أيضًا أنها مصنوعة من مواد من شأنها أن تحترق بسرعة عندما تعود إلى الغلاف الجوي، مما يقلل من عدد الحطام الذي قد يصطدم بالأرض عندما تتوقف هذه الأقمار الإصطناعية عن العمل.

ربما سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتم توفير شبكة الإنترنت من خلال مشروع Starlink، ولكن على الأقل بدأت الفكرة تتحقق على أرض الواقع.