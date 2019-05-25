تسريب جديد يكشف عن تفاصيل كاميرا iPhone 11، ويكشف عن بعض ميزات iOS 13

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من أنه لا يزال يتعين علينا الإنتظار لبضعة أشهر قبل أن نرى شركة آبل تقوم بالكشف عن هواتف iPhone الجديدة وإطلاق نظام iOS 13 الجديد، فقد قررت قناة Everything Apple على اليوتيوب والمسرب الشهير Max Weinbach الخروج للتو مع بعض المعلومات الساخنة حول هواتف آبل القادمة في النصف الثاني من هذا العام.

في البداية، أوضحت لنا هذه التسريبات الجديدة أننا سنرى هذا العام وصول ثلاثة هواتف iPhone جديدة لخلافة الهواتف الثلاثة الحالية مع العلم بأن خلفي iPhone XS و iPhone XS Max سيواصلان إستخدام شاشات OLED، في حين سيواصل خليفة iPhone XR إستخدام شاشة LCD. وللآسف، القطع في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة سيظل موجودًا في هواتف آبل الجديد، كما أن أحجام الشاشات ستبقى على حالها من دون تغيير.

ومع ذلك، يقول التقرير أن ميزة Face ID ستحصل على تحسينات كبيرة مما يجعل تجربة فتح الهاتف أفضل بكثير. على سبيل المثال، سيكون الهاتف قادرًا على قراءة وجهك من زوايا أوسع رغم أن البعض يشير إلى أنه سيعمل أيضًا من مسافات أصغر.

بغض النظر عن القطع، ستحصل هواتف iPhone الجديدة على طلاء جديد ولكن متقن، بينما سيتم تصنيع الإطار الجانبي من الفولاذ المقاوم للصدأ، ولكنه سيكون أقل لمعانًا ليتماشى مع الزجاج المطلي الجديد. ويُقال كذلك بأن مكبرات الصوت المزدوجة في هواتف iPhone الجديدة ستحصل على تحسينات كبيرة أيضًا.

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وعندما يتعلق الأمر بالكاميرات، فقد أكدت لنا المصادر الجديدة ما كنا نعرفه بالفعل، فهي تقول أيضًا بأن خلفي iPhone XS و iPhone XS Max سيأتيان مع ثلاث كاميرات في الخلف، واحدة عادية، وواحدة مقربة، وواحدة واسعة الزاوية. كان من المفترض أن تكون هذه الأخيرة مدعومة بتقنية تثبيت الصورة OIS، ولكن تردد بأن شركة آبل ستؤجل هذه الميزة حتى تقوم بإطلاق هواتف iPhone في العام 2020، وهذا ما يعني بأن تقنية OIS ستكون متاحة فقط للكاميرات الرئيسية والمقربة.

وأخيرًا وليس أخيرًا، تم تفصيل بعض ميزات iOS 13. نحن نعرف بعضًا منها، بما في ذلك الوضع الليلي Dark Mode والذي لن يكون على مستوى النظام فحسب، بل سيكون متاحًا أيضًا لتطبيقات الطرف الثالث كذلك. ومع ذلك، يقال أن شركة آبل تركز على اللون الرمادي الغامق بدلا من إستخدام الأسود العميق كما كان يُعتقد سابقًا.

بالإضافة إلى ذلك، سيبدأ نظام iOS 13 في التعلم من سلوك المستخدم من خلال إدارة الذاكرة العشوائية عن طريق التحميل المسبق لبعض التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر لتسريع العمليات. سيتم جعل الجيلبريك أصعب أيضًا. عمومًا، إذا كنت تريد الإطلاع على جميع المعلومات، فإنتقل إلى هذا الرابط ( ) وشاهد الفيديو الكامل.