أسعار الهاتف Redmi K20 Pro تظهر على الويب، وستبدأ من 377 دولار أمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi مستعدة للكشف عن الهاتف Redmi K20 في اليوم 28 مايو. ولكن إلى جانب ذلك، يُقال أن الشركة تعتزم الإعلان أيضًا عن الهاتف Redmi K20 Pro. وعلى ذكر ذلك، فقد تم تسريب أسعار هذا الأخير للتو على الويب.

تم مشاركة ملصق يكشف لنا عن أسعار جميع إصدارات الهاتف Redmi K20 Pro على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo. إذا كانت هذه الأسعار صحيحة، فسوف تضطر إلى إنفاق ما يعادل 377 دولار أمريكي للحصول على نسخة 6GB/64GB، وما يعادل 406 دولارات أمريكية على نسخة 6GB/128GB. أما بالنسبة للنسخة الراقية 8GB/128GB، فهي ستكلفك ما يعادل 435 دولار أمريكي.

يتضمن هذا الملصق أيضًا بعض الميزات الرئيسية التي سيأتي بها الهاتف Redmi K20 Pro مثل المعالج Snapdragon 855، والكاميرا الرئيسية التي تبلغ دقتها 48 ميغابكسل، وبطارية بسعة 4000mAh. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الهاتف الذكي الموضح في هذه الصورة هو Redmi K20.

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لم تؤكد لنا شركة Redmi بعد إمكانية الكشف عن الهاتف Redmi K20 Pro في اليوم 28 مايو، ولكنها أكدت بعض ميزات الهاتف Redmi K20 العادي مثل قدومه مع المعالج Snapdragon 855، ومع ثلاث كاميرات في الخلف، والقدرة على تسجيل مقاطع الفيديو البطيئة بمعدل 960 إطار في الثانية، فضلا عن الجيل السابع من مستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة، ووضع اللعب Game Turbo 2.0