انت الان تتابع تفاصيل خبر اختبارات قاسية لـ"ناسا" على مركبتها المتوجهة إلى المريخ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 25 مايو 2019 09:51 صباحاً - أجرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" اختبارات قاسية على مركبتها "مارس 2020"، التي ستنطلق إلى المريخ عام 2020.

وبحسب مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، فقد أجرت 3 اختبارات مهمة للتعرّف على مدى جاهزية المركبة، خلال الشهرين الماضيين.

الاختبار الصوتي

كان الاختبار الأول هو تعريض المركبة إلى صدمة صوتية هائلة وتكرارها لـ6 مرات، وتقارب شدة الصدمة الصوتية الواحدة الـ150 ديسيبلاً، لمعرفة مدى تحمّل هيكل المركبة لصوت الانفجار الشديد الذي ينتج عند الإقلاع.

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اختبار المحاكاة

في الاختبار الثاني نقلت ناسا المركبة إلى مستودع مخصص لمحاكاة أجواء الفضاء القاسية.

إذ يُفرّغ المستودع من الهواء وتعرَّض المركبة إلى ضغط شديد وبرودة تصل إلى (-129) درجة مئوية، للتأكد من استمرارية عمل الأجهزة والروبوتات الملحقة بالمركبة بهذه الظروف القاسية.

ضوء الشمس

في الاختبار الأخير ولفحص جاهزية المركبة من الإشعاعات الكونية عُرّضت المركبة، مدة أسبوع كامل، إلى ضوء سلسلة من المصابيح فائقة القوّة.

يذكر أن الوكالة أعلنت، في وقتٍ سابق هذا العام، أن مركبتها "مارس 2020" ستنطلق إلى المريخ من قاعدة "Cape Canaveral" في فلوريدا، في يوليو 2020، ويتوقع وصولها إلى المريخ في 18 فبراير 2021.