شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 12 معلومة عن عملة فيس بوك الجديدة .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شبكة فيس بوك عملاق شبكات التواصل الإجتماعى لإطلاق عملة رقمية جديدة خاصة بها، حيث أكدت العديد من التسريبات السابقة عمل فيس بوك على هذه العملة، وفيما يلى نرصد أبرز المعلومات عنها.

- من المنتظر أن تضع فيس بوك اللمسات الأخيرة على خطط إطلاق عملتها الرقمية خلال 2020.

- تخطط فيس بوك لإنشاء نظام المدفوعات الرقمية فى 12 دولة حول العالم بحلول الربع الأول من عام 2020.

- كشفت التقارير أن العملة الرقمية الجديدة تحمل حاليا الاسم الكودى GlobalCoin.

- من المنتظر أن تتحدث فيس بوك بشكل مفصل عن خططها هذا الصيف، وذلك بعد تحدثها بالفعل مع محافظ بنك إنجلترا، مارك كارني.

- كذلك يسعى فيس بوك أيضا للحصول على المشورة بشأن المسائل التشغيلية والتنظيمية من المسؤولين فى وزارة الخزانة الأمريكية.

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- أشارت بعض التقارير أيضا أن فيس بوك يجرى بعض المحادثات مع شركات تحويل الأموال مثل Western Union.

- يسعى فيس بوك لإنشاء عملة رقمية توفر طرقًا معقولة وآمنة لتسديد المدفوعات.

- يأمل فيس بوك منافسة الشبكات الحالية عن طريق كسر الحواجز المالية والتنافس مع البنوك وخفض تكاليف المستهلك.

- ظهرت أول معلومات عن مشروع فيس بوك المسمى Project Libra لإطلاق عملية رقمية، فى شهر ديسمبر الماضي.

- يجرى فيس بوك أيضا محادثات مع عدد من التجار على الإنترنت لقبول العملة كوسيلة دفع مقابل حصولهم على رسوم معاملات أقل.

- يسعى فيس بوك لمنع التقلبات فى قيمة العملة من خلال ربطها بسلة من العملات القائمة، بما فى ذلك الدولار الأمريكى، واليورو الأوروبى، والين الياباني.

- لا تعد هذه هى المرة الاولى التى يحاول فيهتا فيس بوك دخول مجال العملات الرقمية.