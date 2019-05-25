شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انفجارات بركانية على أقمار المشترى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت مركبة الفضاء "فوياجر" التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناساط صورًا يمكن أن تؤدي إلى رؤى جديدة في التفاعلات الخاصة بكوكب المشترى مع أقماره الخمس، حيث أكتشف مسبار جونو التابع للمركبة الفضائية ثورات بركانية عملاقة على سطح القمر "آيو" أحد أقمار كوكب المشترى.

ويعد آيو هو أحد أكثر الأجسام البركانية في مجموعتنا الشمسية، والتقطت كاميرات جونو أربعة صور له في 21 من ديسمبر الماضي أثناء المهمة السابعة عشر لكوكب المشترى.

وقال سكوت بولتون، أحد أفراد مهمة جونو ونائب رئيس مشارك لقسم علوم وهندسة الفضاء في معهد ساوث وست لبحوث " كنا نعلم أننا نبدأ حملة جديدة من خلال رؤيتنا للمنطقة القطبية في آيو، لكن لم يتوقع أحد أننا سنكون محظوظين للدرجة التى تجعلنا نرى مادة بركانية نشطة على سطح القمر".

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وتنتج تلك الثورات البركانية من تفاعل الجاذبية بين المشترى والقمر التابع له "آيو"، وتنبعث منها أعمدة من غاز ثاني أكسيد الكبريت التي تشبه المظلات وتنتج حقولًا كبيرة من الحمم البازلتية.

وقال هايدي بيكر، رئيس قسم التحقيق في مراقبة الإشعاعات التابع لناسا، إن 21 منحتنا فرصة فريدة لمراقبة النشاط البركاني لآيو باستخدام وحدة SRU، وباستخدام ضوء القمر الأوروبي فقط كمصباح خاص بنا، وتستشعر أداة JIRAM الحرارة في الأطوال الموجية الطويلة، النقاط الساخنة في ضوء النهار وفي الليل.

وقال ألبرتو أدرياني، الباحث في المعهد الوطني للفيزياء الفلكية في إيطاليا: "على الرغم من أن أقمار كوكب المشتري ليست أهداف JIRAM الأساسية، فكلما مررنا بالقرب من أحدهم، فإننا نستغل الفرصة لإجراء ملاحظة".