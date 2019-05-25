أفضل تطبيقات متجر مايكروسوفت لزيادة الإنتاجية ومساعدتك على إنهاء أعمالك...

تطبيقات متجر مايكروسوفت كثيرة ومتعددة للغاية وتضم مجموعة كبيرة من الإختيارات، واليوم سنتحدث معكم عن مجموعة من تطبيقات متجر مايكروسوفت الهامة والتي ستساعدك على تنظيم وقتك وزيادة فعالية إنتاجك قدر الإمكان .

أفضل تطبيقات متجر مايكروسوفت لزيادة الإنتاجية :

الهدف من هذه التطبيقات هو مساعدتك على تنظيم وقتك والإنتهاء من مهامك دون أن تضطر لإستخدام الأدوات المكتبية المختلفة والاوراق وغيرها من الأمور التي قد تزيد من الضجة على مكتبك الخاص، لذا إن كنت تبحث عن تطبيق يمكنه أن يزيد من إنتاجيتك وإستخدام وقتك بشكل مناسب فإليك هذه القائمة لمساعدتك.

برنامج BreeZip: Rar,Zip &7z Extractor :

تعتبر هذه واحدة من الأدوات العملية للغاية إن كنت تعمل في مجال يتطلب إرسال الكثير من المرفقات والرسائل الإلكترونية التي تحتوي على مرفقات، سيساعدك هذا البرنامج على التعامل مع كل الملفات المضغوطة من مختلف الأنواع ويمكنك أيضاً أن ترتب الملفات المختلفة داخله وتحميها عن طريقة كلمة مرور سرية.

الأداة مجانية ويمكنك تحميلها من هنا .

أداة Microsoft To-Do

تعتبر هذه واحدة من أفضل أدوات تنظيم المهام وقوائم المهام المختلفة عبر مختلف الإنظمة، يمكنك من خلال هذا التطبيق إضافة ألوان إلى المهام المختلفة ووضع ملفات داخل هذه المهام، كما يمكنك الوصول إلى القائمة الخاصة بجميع برامج من اي مكان ترغب فيه وأي جهاز تمتلكه حتى يمكنك مشاركة الملفات والنصائح المختلفة مع زملائك واصدقائك مما يجعله الأداة المثالية لترتيب المهام في المجموعات الكبيرة.

يمكنك تحميل الأداة مجاناً من هنا .

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برنامج Trio Office :

بينما يمكننا إعتبار برنامج Microsoft Office هو الأفضل في مجاله على الإطلاق إلا أن سعره وسعر الإشتراك الشهري فيه يجعله عائقاً أمام الكثير من المستخدمين خاصةً في الدول النائية والمناطق ذات الإقتصاد الضعيف نوعاً ما، إن كنت تبحث عن بديل مجاني لمجموعة برامج office يمكنك تحميل هذا البرنامج فهو يقدم لك جميع الأساسيات الموجودة في برامج office ولكن بشكل مجاني للغاية.

يمكنك تحميل البرنامج من هنا مجاناً .

برنامج Resultivity :

يمكننا القول بأن الكثير مننا يعاني من هذه المشكلة تحديداً وهي مشكلة التأجيل أو ترك الأعمال غير المنتهية إلى أوقات أخرى، بالطبع هذا يدمر قدرتك على العمل والإنتاجية بشكل كبير للغاية لذلك من الأفضل دائماً أن تجد حافزاً يجعلك تستمر على جدول أعمالك الذي حددته مسبقاً.

هذا البرنامج يساعدك على القيام بهذا ويقوم بإرسال جوائز ومكافئات لك ويعاقبك أيضاً إن لم تلتزم بالمواعيد الخاصة بك .

يمكنك تحميل البرنامج من هنا .