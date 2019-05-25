كيف تقوم بجدولة الرسائل الإلكترونية لترسل لاحقاً عبر Gmail

الرسائل الإلكترونية واحدة من أهم وسائل التواصل خاصةً في مجال الأعمال، لا يوجد مجال أعمال لا يعتمد عليها في جميع مراسلاته الرسمية.

أصبحت الرسائل الإلكترونية الآن تعوض وتستبدل الرسائل العادية في المراسلات الرسمية، فبمجرد إرسالك رسالة إلكترونية لمديرك في العمل يعتبر هذا كخطاب رسمي وتبليغ رسمي له بمحتوى هذه الرسالة، ولكن ماذا إن كنت تريد أن تقوم بإرسال رسالة في موعد معين مقدم ولن تكون بجوار الإنترنت فيه؟

هناك خدمات رسائل إلكترونية كثيرة يمكنها أن تقوم بجدولة رسائلك، وفكرة جدولة الرسالة هي أن تقوم بتحديد موعد مسبق في المستقبل ليتم إرسال الرسالة فيه تلقائياً دون أي تدخل منك، كأن تقوم بتحديد موعد لإرسال رسالة لمديرك تخبره بأنك تريد أجازة ما أو تنبأه بأنك ترغب في ترك العمل بشكل رسمي.

فكرة جدولة الرسائل عملية للغاية خاصةً مع هؤلاء الذين ينسون أن يقوموا بإرسال رسالة معينة في أي وقت، يمكن أن تنسى هذا الأمر بشكل كبير إما لأنك مشغول أو لأن الأمر ببساطة سقط من ذاكرتك لذا فخدمة جدولة الرسائل الإلكترونية خدمة ممتازة وستحتاج إليها في يوم ما .

طريقة جدولة الرسائل الإلكترونية عبر Gmail :

الأمر هنا سهل للغاية فكل ما عليك فعله هو الضغط على إختيار مختلف وتحديد الوقت وإنتهى الموضوع، لتقوم بجدولة الرسالة الإلكترونية إتبع الخطوات التالية :

في البداية قم بإنشاء الرسالة الإلكترونية الخاصة بك ولكن بدلاً من أن تضغط على إرسال قم بالضغط على السهم الصغير إلى جوار الكلمة.

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يمكنك تحديد الموعد من خلال الشاشة التي ستظهر لك بالاسفل وحتى إختيار موعد إرسال الرسالة منه.

سيقوم gmail الآن بإرسال الرسالة في موعدها بالتمام الذي حددته مسبقاً سواءاً كان هذا الموعد باليوم فقط او باليوم والساعة وستكون العملية تلقائية دون اي تدخل منك.

تقوم خدمة Gmail بحفظ الرسائل التي لم ترسل بعد في خانة خاصة بها تدعى Scheduled وستجدها منفصلة عن باقي الخانات المختلفة.

يمكنك من خلال هذا المجلد أيضاً التحكم في الرسالة وإلغاء إرسالها أو إرسالها الآن وغيرها من الأمور المختلفة من داخل هذا المجلد، بالطبع فور أن يتم إرسال الرسالة ستجدها تنتقل تلقائياً إلى مجلد الرسائل المرسلة.