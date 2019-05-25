أدوات لزيادة التفاعل على وسائل التواصل الإجتماعي

أصبح التفاعل على وسائل التواصل الإجتماعي هو لغة العصر في الأعمال والبيزنس المختلف، وأصبح يمثل رأس مال الكثير من الأعمال المعتمدة على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستخدمين في أسرع وقت ممكن.

تعدد الأسباب التي قد تجعلك تهتم بأرقام التفاعل والوصول الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعي فقد تكون شركة منتجة وترغب في تسويق منتجك بشكل كبير عبر وسائل التواصل الإجتماعي وقد تكون أحد صناع المحتوى الذين يرغبون في مشاركة محتواهم بشكل كبير وعلى قاعدة جماهيرية أكبر قليلاً.

بسبب الإنتشار الكبير لمختلف وسائل التواصل الإجتماعي وتحديداً Facebook أصبح الجميع يهتم الآن بالتسويق عبر وسائل التواصل الإجتماعي وأصبحت هذه وظيفة يقوم بها الكثيرون كوظيفة ذات دوام كامل ويعملون من خلالها على تحقيق دخل ثابت ومستمر.

أدوات تساعد على زيادة التفاعل على وسائل التواصل الإجتماعي :

هذه الأدوات ستساعدك بشكل كبير على زيادة تفاعل وتواصل شركتك مع مستخدميها ومعجبيها عبر وسائل التواصل الإجتماعي وستساعدك على مراقبة هذه الوسائل والمعلومات المختلفة التي تظهر عليها والبيانات المختلفة لتتمكن من العمل على زيادة نجاحك وإنتشارك بشكل كبير.

أداة Social Studio :

هذه الأداة من تطوير شركة Saleforce المسؤولة عن تطوير إدارة العلاقات العامة مع العملاء وغيرهم من المستخدمين وتتلخص أهميتها في انها تساعدك على إدارة جميع جهود التسويق على منصات التواصل الإجتماعي المختلفة من مكان واحد، فيمكنك متابعة كل ما يدور مع مؤسستك على جميع منصات ووسائل التواصل الإجتماعي الموجودة على الإنترنت.

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تعتمد الأداة أيضاً على التعلم الآلي والتعرف على الصور وتحليلها، مما يساعدها على توفير معلومات لمؤسستك عن كل ما يتم نشره عنها عبر الإنترنت من صور ووسائل تواصل إجتماعي وغيرها، بالطبع يمكنك من خلالها النشر على جميع حسابات شركتك على جميع مواقع التواصل الإجتماعي في وقت واحد من خلال لوحة التحكم.

يمكنك الوصول للأداة من هنا .

أداة Compfight :

تقدم لك هذه الأدة مجموعة كبيرة من الصور ذات الجودة العالية والوضوح العالي لتساعدك على جذب المهتمين إلى منشورات شركتك والمحتوى الذي تقوم بتقديمه، كما تعلم بالطبع الصورة بألف كلمة وهذا محرك بحث متخصص في إيجاد الصور ذات الجودة العالية دائماً وعن مختلف المجالات.

يمكنك إستخدامها من خلال هذا الرابط.