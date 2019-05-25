تطبيقات المساعد شخصي يجب عليك إستخدامها على هاتفك

هناك الكثير من تطبيقات المساعد شخصي موجودة على الهواتف حتى أن بعضها يأتينا من الشركات المصنعة للهواتف نفسها وكل شركة تحاول ان تقدم أفضل مساعد شخصي خاص بها.

ولكن ومع هذا الإهتمام هناك الكثير الذي يمكنك فعله مع تطبيقات المساعد شخصي من مطوري الطرف الثالث لأنهم يتمكنون دائماً من تقديم الأحدث في مجاول تطوير البرامج وبالطبع البرامج الخاصة بهم.

لا يهم إن كنت تستخدم هاتفك للأعمال اليومية او غيرها من الأعمال لكن وجود مثل هذا التطبيق على هاتفك سيساعدك كثيراً وسيغير من حياتك بالرغم من الإنتقادات والمخاوف المختلفة الموجودة بشكل مدة إستخدامنا للهواتف الذكية.

أفضل تطيبقات المساعد شخصي على الهواتف :

هذه التطبيقات ستساعدك على أداء أعمالك بشكل افضل وبشكل عملي أكثر كما أنها ستقوم بتنظيم حياتك العملية كأنك قمت بتعين مساعد شخصي يلازمك طوال الوقت تقريباً .

تطبيق Aha! :

هذا التطبيق موجه بشكل اساسي لمديري المنتجات والمسوقين عبر الإنترنت حيث يسهل عليك وضع إستراتيجات التسويق الناجحة وكذلك إدارة حملات الستويق الناجحة والتعاون مع فرق العمل المختلفة وكل ذلك من مكان واحد.

يتيح لك هذا التطبيق الوصول إلى التحديثات اللحظية من فريق عملك وإنشاء عناصر عمل جديدة بسرعة وإضافة أهداف وغيرها من الأمور بسرعة كما يمكنك التعليق على عمل أصدقائك في فريق عملك من خلال التعيلقات.

Advertisements

التطبيق متاح لمستخدمي نظام أندرويد و IOS مجاناً

تطبيق TripIt :

هذا التطبيق يفيد مهوسي السفر ومن يسافرون بشكل مستمر لرحلات الأعمال بشكل دائم، يساعدك البرنامج على الإحتفاظ بحجز جميع فنادقك في مكان واحد وإدارة خطة السفر بالمواعيد وموعد الوصول والمغادرة خاصةً مع الرحلات الجوية معاً كما يمكنه أن يساعدك في تنظيم الرحلات الداخلية داخل كل البلاد التي ستزورها.

يمكن للبرنامج أن يرسل كل الأمور المتعلقة برحلتك الخاصة بالسفر إلى مكان واحد وإيميل واحد كما إن قمت بمنحه صلاحية الوصول إلى إيميلك سيقوم بالبحث داخل هذا الإيميل بشكل مكثف وإيجاد كل الرسائل المتعلقة برحلة السفر خاصتك وتسجيلها معاً في مكان واحد وتنبيهك بكل البيانات والمواعيد الخاصة بها من خلال الإيميل .

كما سيرسل لك البرنامج دائماً تنبيهات مستمرة حول التغييرات المختلفة في رحلتك من تغيير حجز الفندق أو تغيير موعد طائرتك نتيجة ظروف طارئة وغيرها.

يمكنك تحميل البرنامج مجاناً على متجر جوجل و IOS.