مميزات جديدة لإنستجرام وكيف تستخدمها.

صدرت مميزات جديدة لإنستجرام في مؤتمر F8 الخاص بهذا العام مع التحديثات الجديدة التي تم الإعلان عنها لتطبيق Facebook وتطبيقاته الفرعية.

شملت المميزات الجديدة مجموعة كبيرة من الإضافات من تصميم جديد لواجهة الكاميرا واضافة وضع جديد يسهل على المستخدمين كتابة محتوى بدون صور بشكل أسهل ومشاركة المحتوى المختلف من خلاص قصص إنستجرام بسهولة تحت إسم Creator Mode، بالإضافة إلى تطوير أدوات التسوق من الحسابات التجارية وحملات جمع التبرعات.

والآن لنتعرف على هذه المميزات :

وضع Creator Mode الجديد وكيف تستخدمه :

هذا هو الإسم الذي أطلقته الشركة على واجهة الكاميرا الجديدة والتصميم الجديد لها، يمنحك هذا الوضع تحكماً أكبر في قصص إنستجرام وصوره ويسهل عليك مشاركة المحتوى عليها بدون الحاجة إلى صور أو مقاطع فيديو حيث ستستطع الكتابة مباشرةً فيه.

لإستخدام هذا الوضع إتبع الخطوات التالية :

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قم بالضغط على أيقونة الكاميرا داخل التطبيق لتظهر لك الواجهة الجديدة في شكل قوس دائري يحتوي على كل الاوضاع المختلفة للمشاركة.

توجه إلى وضع يدعى Create أو إنشاء لتظهر لك أربعة خيارات مختلفة

نص Text : لتقوم بكتابة أي شيء ترغب فيه على خلفية ملونة

إسئلني Ask Me a Question يتيح لك طرح سؤال معين على متابعيك

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العد التنازلي Countdonw يمكنك من خلاله مشاركة عد تنازلي لحدث معين مع أصدقائك.

إختار ما يناسبك من هذه الأوضاع ثم حدد الأصدقاء الذين ترغب في المشاركة معهم .

حملات جمع التبرعات ضمن مميزات جديدة لإنستجرام :

يمكنك الآن البدء في حملات جمع التبرعات عبر القصص وهي أحد مميزات جديدة لإنستجرام التي صدرت في التحديث الأخير.

لتقوم بهذا كل ما عليك فعله هو :