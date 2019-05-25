آبل تصدر تحديث iOS 12.3.1 جميع هواتف iPhone ولوحيات iPad المدعومة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة آبل اليوم بإصدار تحديث iOS 12.3.1 لجميع هواتف iPhone ولوحيات iPad المدعومة. كما يوحي إسمه، فهذا التحديث ليس كبيرًا، وإنما هو تحديث فرعي يهدف في الواقع إلى إصلاح مجموعة من الأخطاء.

في البداية، يأتي هذا التحديث لإصلاح خلل مرتبط بمحادثات VoLTE. وعلى وجه التحديد، كانت هناك مشكلة يمكن أن تمنع إجراء أو إستقبال هذه المكالمات. حصل تطبيق الرسائل Messages على إصلاحات كذلك، فقد تم إصلاح المشكلة التي تؤدي إلى ظهور رسائل من مرسلين غير معروفين في قائمة المحادثات الخاصة بك حتى لو كان خيار Filter Unknown Senders مفعلاً، في حين تم كذلك إصلاح المشكلة التي تمنع Report Junk من الظهور في سلسلة الرسائل المرسلة من المرسلين غير المعروفين.

هذا كل شيء. وعلى الرغم من أنه ليس تحديثًا كبيرًا، إلا أنه لا يزال يتعين عليك تثبيته في أسرع وقت ممكن، وخاصة إذا كنت متأثرًا بإحدى هذه الأخطاء مثل عدم القدرة على إستخدام VoLTE، أو تلقي الكثير من الرسائل غير المرغوب فيها من مرسلين مجهولين.