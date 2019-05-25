شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق تصميما جديدا لخدمة "البحث" على منصة أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت خدمة البحث التابعة لشركة جوجل على تحديث جديد على الهواتف الذكية، والذى يضيف المستخدمين تغيير فى تصميم التطبيق، حيث سيوفر هذا التحديث طريقة جديدة لعرض نتائج البحث، بحيث يظهر الموقع والأيقونة الخاصة به فى أعلى كل نتيجة بحث.

وبحسب ما نشرته جوجل على مدونتها الرسمية، فتهدف الشركة من هذا التحديث، لجعل المستخدمين على معرفة أكبر بمصدر ومحتوى الصفحات قبل الدخول إليها من خلال نتائج البحث بشكل مباشر، كذلك فإن هذا التحديث سيمنح نتائج البحث تصميم أجمل من السابق، وذلك بفضل وجود ايقونات المواقع بجانب الروابط أعلى كل نتيجة بحث.

وأشارت جوجل إلى أن التحديث الجديد سيظهر للمستخدمين بشكل تدريجى خلال الفترة المقبلة، فهو تحديث قادم من خلال الخادم، وهو ما يعنى أنه يمكن ملاحظته عند استخدام هواتفهم للبحث عبر محرك الشركة.