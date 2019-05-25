شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركات التكنولوجيا تسعى لتطوير عدسات لاصقة ذكية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت كل من جوجل وسوني وغيرها من شركات التكنولوجيا أنظارها إلى تقنية العدسات اللاصقة الإلكترونية، فمن المتوقع أنها ستكون شائعة في المستقبل.

ويرى ريتشارد واتسون هو مفكر ومؤلف أنه من الممكن وبسبب تلك العدسات الذكية، أن نستغني عن الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وحتى العقاقير والطب والتفاعلات الاجتماعية، فمثلًا يمكن مراقبة حالات مرضى السكر من خلال فحص الدموع وتحديد مستوى السكر في الدم وإرسال البيانات إلى جهاز خارجي أو مستشفى محلي، ويمكن من خلالها أيضا التحكم في كل شيء التلفزيون وغيره.

وأشار التقرير إلى أن البعض قد يستبدل ارتداء العدسات كـ "إكسسوار" مؤقت والبدء في زراعتها جراحيًا، وإزالة أجزاء من أعيننا بطريقة لا رجعة فيها.

وأضاف التقرير أن عدسات الاتصال الذكية قد تكون وسيلة ملائمة جدًا للوصول إلى المعلومات أو الحقائق دون الحاجة إلى شاشات خارجية أو أجهزة يتم التحكم فيها باليد، فيمكن عرض خرائط جوجل أوتطبيق الكتابة مباشرةً أمام عينيك، أو تتحول إلى كاميرات فيديو ضعيفة بعض الشيء، فتلتقط جزءًا وتفقد الآخر، وتتيح لك الرؤية في الظلام، مما يجعلها محط أنظار الجيش.

تلك العدسات الذكية ستمنحنا الكثير، فتشمل تطبيقات ألعاب وترفيه للبالغين.. وقد يجدها الجراحون مفيدة لأنهم يمكنهم إجراء فحوصات بالأشعة السينية أو التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي دون الحاجة إلى إزالة أيديهم أو النظر من داخل المريض، وقد تصل الشرطة إلى التاريخ الإجرامي للمشتبه به أثناء إلقاء القبض عليه.

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على الرغم من تلك المزايا، إلا أن مخاطر تلك التقنية أكبر بكثير، فلازال هناك بعض القضايا المتعلقة بأمان البيانات والخصوصية، كما هو الحال مع الطب الرقمي بشكل عام.

لكن المسألة الأهم هي ما قد يعنيه ارتداء العداسات الذكية للتفاعل البشري، حيث ستسمح لك البحث عن بيانات المحيطين بك، وتسجيل الآخرين دون علمهم.

الخطر الحقيقي يكمن في تحكم الشركات المسؤولة وفقًا لأهتمامتها والضرورات المالية لها, فمثلًا تلك البيانات التي ستظهر عنك للآخرين ليس بالضروري أنها حقيقية عنك، بل هي من وجهة نظرهم.