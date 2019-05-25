شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هى خاصية 5G وكيف تعمل وما الفرق بينها وبين 4G؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد شبكة الجيل الخامس أو الـ 5G خليفة لشبكات الـ 4G بحيث تسمح بإجراء المكالمات وإرسال الرسائل والدخول على الإنترنت بشكل أسرع بكثير من الأجيال السابقة مما يتيح ظهور استخدامات جديدة ومثيرة.

ومن المرجح أن تستخدم شبكة ال5G ترددات جديدة أعلى للراديو لنقل البيانات والتى تتميز بتشويش اقل ونقل أسرع للمعلومات ولكن بالرغم من هذا لا يحملون المعلومات بالقدر المطلوب، ولهذا سيتم استخدام هوائيات ومخرجات أصغر وتعزيزات للإشارات والسعة.

وحسب موقع 5G.co.uk فإن شبكة الجيل الخامس ستدعم ما يصل إلى 1000 جهاز فى المتر مقارنة بشبكات الجيل الرابع 4G، وستسمح بتقسيم الشبكة الفعلية على شبكات متعددة افتراضية، وهذا اعتمادا على كيفية تشغيلها.

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ومن المقرر أن تسمح شبكة ال5G بسرعة تحميل 1Gb/s حيث كانت شبكة ال4G فى السابق تسمح بسرعة تحميل 300Mbit/s وهذا يعنى أنه يمكنك تحميل فيلم كامل فى أقل من 10 ثوانى فقط.

وأعلن مطورى الشبكة أنها تتمتع بسرعة انتقال سريعة وبسعة كبيرة مما يعنى أنه من الممكن تأدية أكثر من مهام فى نفس الوقت والتعامل مع أكثر من تطبيق فى آن واحد.

ويذكر أن غالبية الهواتف الذكية الموجودة حالياً بالسوق لا تضمن شبكة ال5G حالياً ولكن سيتم توافرها فى بعض الهواتف التى ستطرح قريباً فى السوق.