كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “SpaceX” تطلق الجزء الأول من شبكة الإنترنت الفضائية الخاصة بها

متابعة-سنيار: مساء يوم الخميس، نشرت شركة رحلات الفضاء 60 من أقمار ستارلينك التابعة لها من صاروخ فالكون 9، الذي أطلق من كيب كانافيرال في فلوريدا.

تم الإطلاق بعد وقت قصير من الساعة 10:30 مساءًا بالتوقيت المحلي، مع هبوط المرحلة الأولى من Falcon 9 بعد تسع دقائق تقريبا من إقلاعها على متن المنصة البحرية Of Course I Still Love You، الواقعة في المحيط الأطلسي.

إنه الإطلاق الثالث والهبوط لهذا الداعم للمرحلة الأولى، والذي طار للمرة الأولى في سبتمبر الماضي لمهمة Telstar 18 Vantage، ومرة ​​أخرى في يناير لإطلاق Iridium-8.

بعد حوالي ساعة ودقيقتين من الإقلاع، تم بنجاح نشر حمولة أقمار Starlink على ارتفاع 440 كم فوق الأرض، حيث انفصلوا ببطء عن بعضهم البعض أثناء انجرافهم إلى الفضاء، وتنطلق الأقمار الصناعية بقوة دفع ذاتية إلى ارتفاع 550 كيلومترا.

وقد تم تأجيل الإطلاق، الذي كان من المفترض أن يتم في الأسبوع الماضي، مرتين بسبب الطقس العاصف.

إنها حمولة الشركة الأثقل على الإطلاق، حيث يصل وزنها إلى 18.5 طن، وفقا لتغريدة الرئيس التنفيذي إيلون موسك الأسبوع الماضي، وتزن أقمار Starlink حوالي 227 كجم، وهو أكبر عدد من الأقمار الصناعية التي تطلقها SpaceX في وقت واحد.

هناك الكثير من هذه الأقمار الصناعية القادمة، حيث تريد SpaceX إطلاق 12000 منها لبناء شبكة قادرة على توصيل العالم بأسره بالإنترنت.