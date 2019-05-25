شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: الهند تحتل المركز الثانى فى قائمة أبرز الدول المعرضة للقرصنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن عمليات التصيد الاحتيالى تمثل 29 % من جميع هجمات الاحتيال فى الربع الأول من عام 2019، فيما تحتل الهند المرتبة الثانية خلف الولايات المتحدة فى قائمة أبرز الدول المستضيفة لعمليات التصيد الاحتيالى على الإنترنت.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقالت شركة الأمن السيبرانى RSA "بينما زاد إجمالى حجم التصيد الاحتيالى أقل من ربع بالمائة خلال هذا الربع، من حيث إجمالى عمليات الاحتيال، فقد انخفض التصيد الاحتيالى بشكل حاد بسبب النمو الهائل للهجمات من تطبيقات الأجهزة المحمولة المارقة، ووفقا للتقرير هناك زيادة 300 فى المائة - من 10390 تطبيقاً مارقًا فى الربع الأخير إلى 41313 فى الربع الأول من عام 2019.

يذكر أن التصيد الاحتيالى هو محاولة احتيالية للحصول على معلومات حساسة مثل أسماء المستخدمين وكلمات المرور وتفاصيل بطاقة الائتمان عن طريق إخفاء نفسه ككيان جدير بالثقة فى رسائل بريد إلكترونى، وقد زادت هجمات الاحتيال التى تقدم برامج ضارة مالية بنسبة 56 %، من 6،603 فى الربع الرابع 2018 إلى 10331 فى الربع الأول من 2019.

كذلك ففى الربع الأول، انخفض العدد الإجمالى للمعاملات المالية الاحتيالية المبلغ عنها بنسبة 25 %، منها 72 % مصدرها قناة الهاتف المحمول، وقد انخفض الاحتيال من متصفحات الهواتف المحمولة انخفاضًا طفيفًا من 49 % فى الربع الأخير إلى 43 %، بينما زاد الاحتيال من تطبيقات الأجهزة المحمولة بشكل طفيف من 21 فى المائة إلى 29 فى المائة.