شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة IGTV بانستجرام تدعم الآن عرض الفيديوهات العرضية الطويلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منصة انستجرام، أنها تدعم الآن عرض الفيديوهات المصورة بالعرض landscape videos وذلك لنشرها كمقاطع طويلة فى خدمة IGTV.
وبحسب ما نشرته انستجرام على المدونة الرسمية لها، فمنذ إطلاقها قبل نحو عام من الآن، كانت الفيديوهات المنشورة على IGTV مصورة بالطول فقط، فيما كان بعض المستخدمين ينشرون مقاطع فيديو عرضية على IGTV وهو ما يستدعى من المشاهدين قلب هواتفهم، وذلك لتظهر بشكل واضح وعلى كامل الشاشة.
وقد كانت البداية فى عرض صور مربعة ذات الأبعاد المتساوية فى عام 2015، لكن بعدها أصبحت تدعم الصور العرضية والطولية ذات الأبعاد المختلفة، فيما تحاول منصة انستجرام فى الوقت الحالى، إقناع المستخدمين للاعتماد على خدمة IGTV لنشر محتواهم من الفيديو بدلاً من يوتيوب أو حتى الخدمات الأحدث الأخرى، لكن مشكلة IGTV أنها لا توفر إمكانية تحقيق الدخل لأصحاب المحتوى.
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