شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تنظم مؤتمرها للمطورين WWDC فى 3 يونيو.. تعرف على أبرز التوقعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم شركة أبل مؤتمرها السنوى للمطورين "WWDC"، الذي سيعقد في سان خوسيه بكاليفورنيا في 3 يونيو المقبل، والذى ستشارك فيه بالتفاصيل الأولى لنظام التشغيل التالي لـ iOS ، والذي سيحمل اسم iOS 13.

ووفقا لما ذكره موقع "ustoday" الأمريكى، فيأتى تصميم الدعوة التى أرسلتها أبل لحضور المؤتمر، بخلفية سوداء مع صور تشبه رموز تعبيرية يتم عرضها مثل أضواء النيون، وتتضمن الدعوة صورًا لايموجى حيوان أحادى القرن الخيالى "unicorn" وسفينة صواريخ وشعار أبل.

وهناك توقعات بأن الخلفية السوداء قد تلمح إلى خطط أبل لتقديم وضع مظلم في نظام التشغيل iOS الجديد، مما يتيح للمستخدمين التنقل بشكل أفضل في أجهزتهم في الليل.

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ويمكن أن تكشف أبل فى كلمتها أيضًا عن مزيد من التفاصيل حول خدمات الترفيه المقبلة، بما في ذلك خدمة البث المباشر Apple TV + والاشتراك في Apple Arcade لمشجعي ألعاب الفيديو.

كما أنه عادةً ما يتم طرح نظام iOS المحدث في الخريف، ليتزامن مع إطلاق هاتف أيفون الجديد، والذى تكشف عنه أبل فى سبتمبر من كل عام، وسيكون التحديث مجاني لجميع مالكي أجهزة أيفون.