انت الان تتابع تفاصيل خبر خلال 6 أشهر.. فيسبوك تغلق أكثر من 3 مليارات حساب وهمي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 24 مايو 2019 11:52 مساءً - أعلنت شركة "فيسبوك"، أمس الخميس، إغلاقها أكثر من 3 مليارات حساب وهمي خلال ستة أشهر.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن تقرير نشرته فيسبوك، أن هذا العدد الذي أزيل ما بين أكتوبر 2018 ومارس الماضي، يمثل ضعفي عدد الحسابات التي أزيلت خلال الأشهر الستة التي سبقتها.

وقالت شركة موقع التواصل الاجتماعي الشهيرة إن معظم الحسابات الوهمية حجبت "خلال دقائق" من إنشائها، قبل أن يراها أحد أو يُبلغ عنها للشركة.

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وتظهر الزيادة في إنشاء الحسابات الوهمية التحديات التي تواجهها الشركة في إلغاء الحسابات التي ينشئها المستخدمون لنشر رسائل غير مرغوب فيها، وأخبار كاذبة، وغيرها من المواد المخالفة، حسب الوكالة.

وقالت الوكالة: "إنّ ما لم يتحدث عنه تقرير فيسبوك هو كم الحسابات المزيفة التي فاتته".

يشار إلى أن 2.4 مليار شخص يستخدمون موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" شهرياً، بخلاف معظم الحسابات الوهمية التي تحذفها الشركة.

وتقدّر الشركة أن 5% من الحسابات النشطة على الموقع شهرياً وهمية.