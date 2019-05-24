«انخفاض 6 درجات».. تعرف على تفاصيل طقس الغد

مصراوي قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة شديدة الحرارة التي تشهدها البلاد منذ الثلاثاء الماضي، ستنكسر بحلول مساء اليوم الجمعة، على أن تقل درجات الحرارة غدًا السبت، بقيم تتراوح بين 5 و6 درجات. وأضاف شاهين، في تصريحات لمصراوي، أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة والوجه البحري غدًا 36 درجة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من انخفاض درجات الحرارة إلا أنها ستظل أعلى من المعدل الطبيعي. اقرأ أيضا: في الموجة الحارة.. دليلك لتجنب مشكلات الجلد والتعرق ويسود...

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