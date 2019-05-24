علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. هواوى تبحث عن متجر .. وزوكربيرج: تفكيك فيس بوك ليس حلا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد العالم اليوم العديد من الأحداث والفعاليات في عالم التكنولوجيا، بداية من اختيار ناسا لشركة ماكسار كأول متعاقد لبناء منصتها لمشروع مدار القمر، مرورا بتقرير يكشف عن تجسس سناب شات على مستخدمي المنصة، وفيما يلى نرصد أبرز ما جرى على مدار اليوم كما يلى:

 

ناسا تختار شركة ماكسار كأول متعاقد لبناء منصتها لمشروع مدار القمر

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تقرير: موظفو سناب شات تجسسوا على مستخدمى المنصة

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اكتشاف 18 كوكبا جديدا خارج المجموعة الشمسية بحجم الأرض

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الرواسب المعدنية بسطح المريخ تكشف عن انفجارات بركانية شهدها الكوكب

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هواوى: نظام تشغيلنا الخاص سيكون جاهزا لاستبدال الأندرويد بحلول 2020

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مارك زوكربيرج: تفكيك فيس بوك لن يحل أى مشكلات بل سيعقد الوضع أكثر

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لأول مرة الليل والنهار فى صورة واحدة.. شاهد خط ظل الأرض من الفضاء

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هواوى تبحث عن متجر جديد.. وAptoide على رأس القائمة

 

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ارتفاع الطلبات الحكومية لبيانات مستخدمى فيس بوك بنسبة 7%

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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