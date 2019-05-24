تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. هواوى تبحث عن متجر .. وزوكربيرج: تفكيك فيس بوك ليس حلا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد العالم اليوم العديد من الأحداث والفعاليات في عالم التكنولوجيا، بداية من اختيار ناسا لشركة ماكسار كأول متعاقد لبناء منصتها لمشروع مدار القمر، مرورا بتقرير يكشف عن تجسس سناب شات على مستخدمي المنصة، وفيما يلى نرصد أبرز ما جرى على مدار اليوم كما يلى: ناسا تختار شركة ماكسار كأول متعاقد لبناء منصتها لمشروع مدار القمر تقرير: موظفو سناب شات تجسسوا على مستخدمى المنصة اكتشاف 18 كوكبا جديدا خارج المجموعة الشمسية بحجم الأرض الرواسب المعدنية بسطح المريخ تكشف عن انفجارات بركانية شهدها الكوكب هواوى: نظام تشغيلنا الخاص سيكون جاهزا لاستبدال الأندرويد بحلول 2020 Advertisements مارك زوكربيرج: تفكيك فيس بوك لن يحل أى مشكلات بل سيعقد الوضع أكثر لأول مرة الليل والنهار فى صورة واحدة.. شاهد خط ظل الأرض من الفضاء هواوى تبحث عن متجر جديد.. وAptoide على رأس القائمة ارتفاع الطلبات الحكومية لبيانات مستخدمى فيس بوك بنسبة 7%

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