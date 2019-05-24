صور النسخة التجريبية من لعبة Mario Kart Tour تشق طريقها إلى الويب

فاطمة أيت طالب - دبي - Mario Kart Tour هي اللعبة التالية التي ستقوم شركة Nintendo بإطلاقها على الأجهزة المحمولة. من المقرر الآن إطلاق اللعبة هذا الصيف، وقد تم بالفعل إطلاق النسخة التجريبية من اللعبة في اليابان. بفضل المستخدمين الذين شاركوا في عملية إختبار هذه اللعبة، فقد قاموا بمشاركة صور وتفاصيل اللعبة، مما يتيح لنا تكوين فكرة عما يمكن توقعه.

ينبغي الإشارة إلى أنه نظرًا لأن هذه نسخة تجريبية، فإن ما تراه الآن قد يكون عرضة للتغيير، ولكن هذا ما يمكننا توقعه في غالب الأحيان. ووفقا للصور والمعلومات الواردة من المختبرين، فإن طريقة اللعب تشبه إلى حد كبير لعبة Mario Kart، بإستثناء أن التسارع تلقائي وأن كل ما يتوجب على المستخدمين فعله هو السحب على الشاشة للتحكم في شخصياتهم.

الشيء الآخر المثير للإهتمام في اللعبة هو أنه سيتم تشغيلها بوضعية عمودية، وليس بوضعية أفقية. سيكون هناك أيضًا مجموعة من الشخصيات للإختيار من بينها في البداية، بما في ذلك Mario و Luigi و Peach و Daisy و Toad و Toadette و Rosalina و Waluigi و Baby Peach و Baby Daisy و Baby Rosalina و Metal Mario و Larry و Lemmy و Ludwig و Dry Bones و Dry Bowser.

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تردد في السابق أن لعبة Mario Kart Tour ستكون متوفرة للتحميل مجانًا. هذا يعني أنها ستتبنى نموذجًا مماثلاً لذلك الذي رأيناه في لعبة Super Mario Run حيث ستكون مجانية لمرحلة معينة، ولكن بعد ذلك سيحتاج اللاعبون للدفع لفتح بقية اللعبة ومحتوياتها.