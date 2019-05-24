شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف تفاصيل أول جهاز آى بود.. اخترعه شاب عشرينى وطوره خمس موظفين بأبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما نذكر جهاز آى بود، فإننا نقصد شركة أبل التى أصدرت أول نسخة منه فى عام 2001، ولكن مع ذلك فإن فكرة هذا الجهاز وبدايته تنسب لمخترعين محددين، حيث وضع فى الأساس المفكر الإنجليزي كين كرامر المفهوم الأصلي للتخزين الرقمي ومشغل الموسيقى.

ووفقا لما ذكره موقع "who invented"، فعندما كان عمره 23 عامًا، صمم تصميمًا تقريبيًا لآلة يمكنها تحميل الموسيقى في عام 1979، وعمل كين على تصميمه مع صديقه جيمس كامبل، وصنعوا الجهاز وحملوا براءة اختراع في إنجلترا تحت اسم "IXI"، ولكن بسبب نقص التمويل، أصبح من الصعب تجديد براءة الاختراع في جميع أنحاء العالم والتى انتهت صلاحيتها في عام 1988.



آى بود

ولقد تم تصميم وتصنيع أجهزة آى بود التي اجتاحت السوق لأول مرة في أكتوبر 2001 بواسطة أبل الذى خرج فى نسخته المطورة، وهو مشغل وسائط محمول، ويتم تمكينه من خلال كونه كمبيوتر صغير بحجم الجيب.

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وتم تطويره من قبل جانب خمسة موظفين من شركة آبل هم جون روبنشتاين وجوناثان إيف وتوني فاضل، ومايكل، والعمل تحت قيادة ستيف جوبز لمدة عام.

لقد مرت أجهزة آى بود المستخدمة اليوم بمراحل عديدة من التصميم والمظهر الخارجى والتكنولوجيا المستخدمة، ولديها جودة صوت جيدة وسعة تخزين تتضمن تخزين الصور أو الألعاب أو الأفلام بالإضافة إلى الموسيقى.

وعلى الرغم من كل هذه التطورات إلا أن مبيعات أجهزة آى بود تنخفض منذ عام 2009 منذ إصدار أجيال أيفون اللاحقة التي لديها سعة تخزين لتخزين الموسيقى، بالإضافة إلى العديد من الميزات الأخرى.