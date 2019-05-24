الصين تبدأ «الثأر» من «آيفون»

روسيا اليوم
تتصاعد في الآونة الأخيرة موجة "وطنية" صينية للتحول من هواتف "آيفون" إلى "هواوي" عقب القرارات الأخيرة للرئيس الأمريكي، والحملة الشعواء ضد الشركة الصينية.
يبدو أن "آبل" بصدد فقدان سحرها الطاغي في الصين، مع تصاعد عدد المستخدمين الصينيين المتحولين من "الآيفون" إلى الأنواع محلية الصنع مثل "هواوي". وأعرب الكثير من الصينيين عن خجلهم من استخدام هواتف "آيفون" الأمريكية في ظل الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على الشركة الصينية بغرض الضغط على الشركة والحكومة الصينية.
حيث قال المستخدم، وانغ جيكسين، وهو مدير في...
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