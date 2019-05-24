شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعى يغير صور كلبك إلى حيوان آخر .. اعرف هيحول البشر لإيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل خوارزمية جديدة للتعلم الآلي على توسيع عالم الصور المزيفة عن طريق تحويل صور الحيوانات الأليفة وحتى الوجوه البشرية إلى أنواع وفصائل أخرى.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانى، تُظهر خوارزمية جديدة تم تطويرها كيف يمكن للذكاء الاصطناعى، أن يستنبط من فكرة حيوانك الأليف تصور له على شكل حيوانات أخرى.



تحويل الصور

ويحدث ذلك من خلال إدخال صورة لحيوان ليتشكل على شكل فصائل أخرى بنفس شكله، فهذا التمرين يهدف إلى مساعدة الذكاء الاصطناعي على تعلم طريقة حسابية لإنتاج صور ومقاطع فيديو مزيفة لملء الفجوات من تلقاء نفسها، مما يجعله أقل اعتمادًا على كميات كبيرة من المدخلات.

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تحويل الصور

وتعتمد الخوارزميات الحالية المستخدمة في تزوير أو محاكاة الصور والفيديو بشكل عام على قواعد بيانات ضخمة من الوجوه البشرية أيضا.

كما تعمل الخوارزمية على تصنيف السمات العامة للصور، بدلاً من السمات المحددة من قبل، وهو ما ينتج عنه صور مشابهة سريعا.