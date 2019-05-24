شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف أول رسالة تلغراف كان مكتوب فيها إيه وتم ابتكار الجهاز إزاى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم من الذى ابتكر التلغراف لأول مرة، والذى كان من بين أهم وسائل التواصل سابقا، إنه صموئيل ف. مورس الذى اخترع أول تلغراف في عام 1837.

ووفقا لما ذكره موقع " whoinvented"، حاول العديد من المخترعين قبل مورس وعملوا على نفس الشيء ولكن أول أداة عملية يمكن أن ترسل التلغراف باستخدام الكهرباء تم تصميمها بنجاح من جانبه.



تلغراف

وكان صموئيل مورس أستاذًا للفن والتصميم بجامعة نيويورك في عام 1835، وأصبح مهتمًا بجهاز التلغراف في عام 1832 وبدأ العمل عليه، حيث استخدم الجهاز الذي طوره دائرة كهربائية وسلكًا علويًا كموصل آخر لإكمال الدائرة.

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وتم نقل العلامات لإنتاج رمز مكتوب على قطعة من الورق باستخدام نبضات التيار مع تشتيت المغناطيس الكهربائي، وكان هذا رمز مورس، ولمدة عام إضافي تم تشغيل الآلة لتزيين الورقة بالنقاط والشرطات.

بعد خمس سنوات تم بناء خطوط التلغراف، وكانت أول رسالة تلغرافية قام موريس بتجربة إرسالها هي "ماذا فعل الله؟" "?What Hath God wrought"، وتم افتتاح خط كامل رسميًا في 24 مايو 1844، تم بناء خط التلغراف على طول خطوط السكك الحديدية في عام 1851 ثم بدأوا أرباحهم.