شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد إخضاعاها للتحقيقات.. أبل تعد بتحذير المستخدمين إذا خططت لإبطاء أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وعدت شركة أبل بأن تكون أكثر وضوحًا مع العملاء بشأن كيفية عزمها تعزيز أداء هواتف أيفون للحفاظ على البطارية، وذلك عقب إجراء تحقيقات معها من قبل هيئة المنافسة والأسواق فى المملكة المتحدة، حيث تعرضت أبل للانتقادات فى ديسمبر 2017، بعد أن كشفت الاختبارات التى أجراها Geekbench، وهى هيئة رقابة تقنية تقيس أداء الهواتف الذكية، أن أبل كانت تقيد عن عمد أداء هواتفها.

وبحسب موقع mirror البريطانى، فقد وعدت الشركة بأن تقوم بتحذير المستخدمين، إذا كانت تخطط لخفض سرعة أجهزة هواتف آيفون الأقدم، بعد التحقيق معها على خلفية التحديث البرمجى الذى أدى إلى تباطؤ الهواتف، فيما قالت الهيئة: إنها أثارت مخاوف بشأن قانون المستهلك مع شركة آبل العام الماضى، بعد أن تبين أن هواتف آيفون قد تباطأت بعد تحديث برمجى لإدارة عمر البطارية، دون معرفة المستخدم"، مضيفة :" وافقت أبل على تنبيه العملاء أثناء تحديثات نظامها التشغيلى آى أو إس iOS فى الحالات التى يتوقع أن يكون لها تأثير على أداء هواتفهم".

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وكانت شركة أبل قد اعترفت قبل عامين، بأنها قللت من معالجات هواتفها الذكية iPhone 6، وiPhone 6S، وiPhone 7، لمنع تلف البطاريات القديمة، وذلك بعد قيام أحد مطورى البرامج بنشر إحصائيات تُظهر اختلافات كبيرة فى الأداء بين إصدارات البرامج، مما أدى إلى حدوث تغطية إعلامية ضخمة.