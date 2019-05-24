TSMC ستواصل تصنيع المعالجات والرقاقات لشركة Huawei

فاطمة أيت طالب - دبي - تعمل شركة HiSilicon التابعة لشركة Huawei على تصميم المعالجات والرقاقات الخاصة بها وتوكيل مهمة تصنيعها لشركة TSMC، ويبدو أنها ستواصل القيام بذلك. قال متحدث بإسم شركة TSMC أن الشركة ستواصل العمل مع شركة Huawei، على الرغم من إقدام العديد من الشركات الأخرى على قطع العلاقات مع الشركة الصينية.

واحدة من الشركات التي قررت قطع علاقاتها مع شركة Huawei هي شركة ARM. تستخدم معالجات HiSilicon Kirin تصاميم ARM سواء في المعالج المركزي أو في معالج الرسوميات، لذلك هذه تمثل ضربة قوية. ومع ذلك، يجب أن تكون HiSilicon قادرة على إنتاج النماذج الحالية وربما حتى المعالجات والرقاقات التي هي قيد التطوير حاليًا.

وقال مصدر في شركة ARM لقناة BBC أن المعالج HiSilicon Kirin 985 لن يتأثر بالحظر. على الأرجح كان هذا المعالج مربوطًا بهواتف Huawei Mate 30، ولكن بدون أندرويد، فإن مستقبلها غير مؤكد.

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في شهر يناير، كشفت شركة Huawei النقاب عن Tiangan، وهو أول معالج 5G أساسي في العالم، والذي يتم إستخدامه في محطات Huawei 5G الأساسية. ومع ذلك، يتضمن هذا المعالج تصاميم ARM، لذلك أصبحت أعمال شركة Huawei في قطاع الشبكات في خطر في الوقت الذي بدأت فيه شركات الإتصالات في جميع أنحاء العالم بإنشاء شبكات 5G الخاصة بها.