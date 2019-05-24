الهاتف Redmi K20 سيأتي مع DC Dimming و Game Trubo 2.0

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد قامت العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi بالتشويق للعديد من الميزات التي سيأتي بها هاتفها الرائد القادم Redmi K20، واليوم قامت الشركة الصينية بإضافة ميزتين إضافيتين إلى تلك القائمة، وهاتين الميزتين هما DC Dimming و Game Turbo 2.0.

سيأتي الهاتف Redmi K20 مع شاشة AMOLED، ومن المعروف أن هذا النوع من الشاشات يومض في السطوع المنخفض. يحدث هذا بسبب إستخدام تعديل عرض النبض للتحكم في سطوع الشاشة. لذلك، من أجل التعامل مع هذه المشكلة، ستستخدم شركة Redmi عملية DC Dimming على الهاتف Redmi K20.

الميزة الأخرى هي Game Turbo 2.0. لا نعرف مقدار الزيادة التي ستقدمها هذه الميزة على مستوى الأداء أثناء اللعب في الهاتف Redmi K20، ولكن المدير العام لشركة Redmi، السيد Lu Weibing يقول أنها ستتيح لك الرد على الرسائل أثناء تشغيل الألعاب، ولن يكون هناك تأخير من كلا الجانبين.

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وكما أخبرناكم من قبل، فسوف يتم الكشف عن الهاتف Redmi K20 في اليوم 28 من شهر مايو الجاري، وسيأتي مع المعالج Snapdragon 855، وثلاث كاميرات في الخلف، فضلا عن القدرة على تسجيل مقاطع الفيديو البطيئة بمعدل 960 إطار في الثانية، وبطارية بسعة 4000mAh. سوف يضم الهاتف كذلك شاشة خالية من القطع أو الثقب، والجيل السابع من مستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة.