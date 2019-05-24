Huawei تقول أن الحكومة الأمريكية تضايقها، وأنها تعمل مع جوجل لحل هذه المسألة

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على شركة Huawei وجميع الشركات التابعة لها، قام ممثل الشركة في الإتحاد الأوروبي، السيد Abraham Liu، بإتهام الحكومة الأمريكية قائلاً أن تصرفاتها تنم عن الصراحة.

على الرغم من رفع الحظر لمدة 90 يومًا للتخفيف عن العملاء، فإن كلا الجانبين سيعاني بعد إنتهاء الفترة. وفي الوقت نفسه، تحاول الشركة الصينية حل المسألة مع شركة جوجل لأنها تعتقد أن الشركة غير مسؤولة عن الحظر وأنه من مصلحتها الإستمرار في العمل مع شركة Huawei.

شركة جوجل من ناحية أخرى، رفضت التعليق، ولكن قال Abraham Liu : ” أصبحت شركة Huawei ضحية للتنمر من قبل الإدارة الأمريكية. هذا ليس مجرد هجوم ضد Huawei. إنه هجوم على النظام الليبرالي القائم على القواعد “.

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من السابق لأوانه معرفة حجم العواقب المترتبة على كلا الطرفين ( Google و Huawei )، ولكننا نأمل بالتأكيد أن يتم حل هذه القضية من أجل المستخدمين الذين دفعوا أسعارًا باهضة مقابل هواتف Huawei الراقية والذين لن يتلقوا التحديثات بعد الآن.