شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جريمة إلكترونية جديدة.. بيانات مستخدمى تروكولر تُباع على الشبكة المظلمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أنه تم تسريب بيانات مستخدمي تطبيق تروكولر وخاصة الهنود، وتم عرض البيانات بما فى ذلك أسماء أو أرقام الهواتف وحتى العناوين للبيع على شبكة الإنترنت المظلم.

وبحسب موقع indiatoday الهندى، فإن بيانات المستخدمين الهنود، الذين يشكلون 60-70٪ من قاعدة مستخدمي تروكولر العالمية التي تقدر بقيمة حوالي 140 مليون دولار، تُباع بيانات المستخدم مقابل حوالي 2000 يورو على الشبكة المظلمة، ويصل سعر بيانات المستخدمين العالميين إلى 25000 يورو.

وردت الشركة على الطلبات التى أشارت إلى مجموعة من البيانات المعروضة للبيع على الشبكة المظلمة، وكانت تحتوي على تعريفات شخصية وعناوين المستخدمين، أنه لا يوجد خرق وأن هناك بعض المستخدمين الذين كانوا يسيئون استخدام حساباتهم، وأكدت الشركة على أنه لم يتم الوصول إلى أي معلومات مستخدم حساسة أو استخراجها، خاصةً بيانات المستخدم المالية أو تفاصيل الدفع.

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وفي وقت سابق من هذا العام، قالت تروكولر إنه بدأ تحقيقات في حسابات المستخدمين الذين يُشتبه في أنهم أساءوا الوصول إلى منصتها، ولقد وضعت الآن قيودًا يومية على عدد عمليات البحث من قبل المستخدم.

وأكدت الشركة أن البيانات المخزنة آمنة وأنها ستنفذ بروتوكولات جديدة بشكل مستمر لمنع أي محاولات اختراق مستقبلية.

وقد سبق تسريب بيانات المستخدمين من غير قصد في عام 2016 وكان على الشركة السويدية إصلاح الثغرة الأمنية في تطبيقها.