شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه التعلم العميق.. وكيف يستخدمه الذكاء الاصطناعى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل الذكاء الاصطناعى على توفير ذكاء خارق للآلات، وهو الأمر الذى حذر منه الكثيرون ولكى تعلم مدى خطورة تزايد ذكاء الآلات عليك أولا يجب أن تعلم أحد طرق تعلمها التى تسمى بـ"التعلم العميق"Deep learning"، فهو شكل من أشكال التعلم الآلي مع الخوارزميات التي لديها مجموعة واسعة من التطبيقات، كما أنه حقل مستوحى من العقل البشري ويركز على بناء الشبكات العصبية الاصطناعية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتم تشكيل الذكاء الاصطناعى في الأصل بناءً على محاكاة الدماغ والسماح لخوارزميات التعلم بأن تصبح أفضل وأسهل في الاستخدام.

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وفى هذه المرحلة، تصبح معالجة كميات هائلة من البيانات المعقدة أسهل بكثير وتتيح للباحثين الوثوق بالخوارزميات لاستخلاص استنتاجات دقيقة استنادًا إلى المعايير التي حددها الباحثون.

وتعتبر الخوارزميات الخاصة بالمهام الموجودة أفضل للأهداف المحددة ، لكن التعلم العميق يسمح بنطاق أوسع لجمع البيانات.