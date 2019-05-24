شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف عن الجدول الزمنى لمهمة القمر الجديدة فى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت ناسا عن الجدول الزمني لبرنامج "Artemis" الذي سيعيد رواد الفضاء إلى القمر بعد نصف قرن من الرحلة الأولى، بما في ذلك تفاصيل ثمانية عمليات إطلاق مجدولة ومحطة صغيرة في مدار القمر بحلول عام 2024.

ووفقا لما ذكره موقع "phys"، سميت البعثات القمرية الأولى باسم Apollo، وأكد مدير جيم بريدنشتاين أن Artemis 1 ستكون مهمة غير مأهولة حول القمر المخطط لها في عام 2020.

وسيأتي بعد ذلك 2Artemis ، الذي سيدور حول القمر الصناعي للأرض مع طاقم حوالي عام 2022؛ تليها أخيرًا Artemis 3 التي ستضع رواد الفضاء على سطح القمر في عام 2024 بما في ذلك أول امرأة.

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كما سيتم إطلاق الثلاثة إلى الفضاء بواسطة أكبر صاروخ على الإطلاق، من خلال نظام إطلاق الفضاء (SLS) الذي تقوده بوينج، والذي هو قيد التطوير حاليًا ولكنه شهد العديد من التأخير.

وستكون كبسولة أوريون ملحقة فى قمة الصاروخ، وبجانب كل ذلك، سيكون هناك خمس عمليات إطلاق تحمل اللبنات الأساسية لمحطة القمر الصغيرة التى ستكون بمثابة نقطة انطلاق للهبوط على القمر.

وسيتم تنفيذ هذه العمليات بين 2022 و 2024 من جانب شركات الفضاء الخاصة، والتي ستدفع ناسا مقابل خدماتها.

وستتألف المحطة المدارية مبدئيًا من عنصر بسيط للطاقة والقوة ووحدة صغيرة للموائل، وفي عام 2024، سيتوقف رواد الفضاء هناك في طريقهم إلى القمر، وسوف ينزلون بعد ذلك إلى السطح على مركبة الهبوط، ويسمح لرواد الفضاء بالعودة إلى محطتهم، حيث يستقلون كبسولة أوريون ويعودون إلى الأرض.